הותר לפרסום: נחשפה חוליית מבריחים שפעלה באמצעות רחפנים בגבול ירדן, נעצרו מספר חשודים ובכללם ראש החוליה

במסגרת המאבק שמובילים משטרת מחוז ש"י וצה"ל בתופעת הברחות אמל"ח וסמים מגבול ירדן, לוחמי היג"י (יחידת גבול ירדן) בימ״ר של מחוז ש״י בשיתוף שירות הביטחון הכללי, יחידת מתילן וחטיבת הבקעה, ניהלו בתקופה האחרונה פעילות סמויה וממוקדת נגד חוליית מבריחים מאזור הדרום, אשר על פי החשד ביצעה מספר הברחות של אמצעי לחימה וסמים באמצעות רחפנים בגזרת יהודה ושומרון.

עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, נעצרו מספר חשודים, בהם ראש החוליה. במהלך חקירה מאומצת שבוצעה על ידי חוקרי ימ״ר מחוז ש״י, קשרו עצמם החשודים למיוחס להם והפלילו מעורבים נוספים.

אתמול הוגשה נגד המעורבים הצהרת תובע, ובימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

משטרת מחוז ש"י תמשיך לפעול בנחישות ובשיתוף גורמי הביטחון לסיכול תופעת ההברחות בגבול ירדן, לפגיעה בשרשראות הפשיעה ולמיצוי הדין עם כל המעורבים.