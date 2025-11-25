בני גנץ הגיב בחריפות לציוץ של שקמה ברסלר נגד מבקר מערכת הביטחון תא״ל יאיר וולנסקי וקרא שלא להפוך אנשי מקצוע לכלי במאבק פוליטי

חילופי דברים קשים ברשת X כאשר שקמה ברסלר, ממובילות המחאה, צייצה מחדש פוסט של אלוף משנה (במיל') נרי ירקוני שהתייחס למינויו של תא״ל יאיר וולנסקי לתפקיד מבקר מערכת הביטחון. ירקוני ציין כי שר הביטחון לשעבר יואב גלנט מעדיף להמתין עם אישור חלק מהחלטות עמיחי זמיר, והוסיף כי וולנסקי הוא "בנם של חוה והרב עודד ולנסקי מרבני הר המור" על הציוץ הוסיפה: "זה לא יעצר מעצמו".

יו"ר המחנה הממלכתי, בני גנץ, הגיב לדברים ויצא להגנתו של וולנסקי. לדבריו, "תא״ל יאיר וולנסקי הוא קצין שריון במילואים, ישר דרך ואיש מערכת ביטחון ותיק שאני מיניתי לתפקיד מבקר מערכת הביטחון".

גנץ הדגיש כי למרות התנגדותו לכל חקירה חיצונית נוספת על תחקירי הרמטכ"ל, אין מקום להפוך אנשי מקצוע לכלי במאבקים ציבוריים. "גם אם עמדתי היא שאין שום הצדקה לחקירה נוספת על תחקירי הרמטכ״ל על ידי אף גורם חיצוני, הפיכת איש מקצוע מוערך לחזית של מתקפות אישיות כחלק מקמפיין פוליטי היא מעשה מבזה, פוגעני וחסר אחריות ציבורית".

עוד הוסיף: "זה לא ימין ולא שמאל, זה קיצוניות שפוגעת במערכת הביטחון, במפקדיה ובאמון הציבור כולו. השאירו את צה״ל ומערכת הביטחון מחוץ לכל מחלוקת פוליטית".