לאחר העימות החריג אתמול בוועדת החוקה, יו״ר הוועדה שמחה רוטמן וח״כ גלעד קריב פתחו את הדיון בהצהרות פיוס והתנצלות, והבהירו כי המחלוקת תוסדר בתוך הוועדה

יום לאחר העימות החריג שנרשם בוועדת החוקה חוק ומשפט, שבו התפתח ויכוח קולני בין יו״ר הוועדה שמחה רוטמן לבין היועץ המשפטי של הוועדה, פתיחת הדיון היום (שלישי) התמקדה דווקא במסר מפויס מצד חברי הכנסת.

במהלך דברי הפתיחה אמר רוטמן כי "אתמול היה מקרה לא טוב בוועדה, אנחנו נלבן זאת בינינו, היועץ המשפטי של הוועדה ואני. אנחנו יודעים להסתדר בינינו ואני בטוח שכך נעשה."

ח״כ גלעד קריב, שתקף אתמול את רוטמן במהלך האירוע, ביקש גם הוא להוריד את גובה הלהבות: "כשאירע המקרה הזה הגבתי מאוד בחריפות. אני מניח שזה תרם להעלאת המתח וצר לי על זה. יש מסורת ארוכה של ליבון עניינים בין יושבי ראש ועדות לייעוץ המשפטי ולהנהלת הוועדות בתוך חדרי העבודה. כך צריך להיות."

ההתייחסות המשותפת של השניים הגיעה לאחר העימות שהסלים אתמול, כשבמהלך הדיון הטיח יועמ״ש הוועדה ברוטמן "אתה לא תאיים עליי", לאחר שרוטמן אמר לו "אתה לא תדבר עליי ככה". קריב מצדו הטיח ברוטמן: "אתה לא תדבר ככה על הייעוץ המשפטי".

הבוקר, בפתח ישיבת הוועדה, בחרו שני הצדדים להדגיש כי האירוע נבחן ומטופל, וכי העבודה המשותפת תימשך כסדרה.