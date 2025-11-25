יו"ר מפלגת רע"ם מנסור עבאס שחשש שנתניהו יוציא את מפלגתו מחוץ לחוק, מתייחס לטענות נגדו וקובע: "אם היינו אחים מוסלמים, לא היינו יושבים בכנסת"

הסערה סביב מפלגת רע"ם מסרבת לדעוך, והיום (שלישי) בראיון שהעניק יו"ר המפלגה מנסור עבאס ב103fm הוא מתייחס לטענות נגד מפלגתו.

נזכיר כי בימים האחרונים על רקע החלטת ממשל טראמפ להוציא את האחים המוסלמים מחוץ לחוק, הביע ח"כ מנסור עבאס, חשש שמא ראש הממשלה בנימין נתניהו ינצל את ההחלטה כדי לפגוע בסיעתו.

בראיון אמר עבאס: "החשש שלי הוא שבנימין נתניהו ישתמש בהחלטה הזאת כדי לשייך אותנו במובן מסוים לאחים המוסלמים, למרות שהוא יודע שאנחנו לא האחים המוסלמים. אנחנו תנועה שומרת חוק, משתלבת בתוך מדינת ישראל, ויש לנו שאיפות לגיטימיות להיות בקואליציה ובממשלה כדי להביא פתרון לבעיות העומק של החברה הערבית – במיוחד הפשיעה והאלימות".

עוד הוא הוסיף: "אם היינו אחים מוסלמים, לא היינו יושבים בכנסת. מה אתם מבינים מהאחים המוסלמים? הם אנטי מדינת ישראל ורוצים להכחיד אותה. הגדרתנו העצמית – עשינו אותה כחלק ממדינת ישראל, כאזרחים במדינת ישראל שרוצים שוויון וזכויות, ורוצים לפתור את הבעיות של החברה הערבית".

נזכיר כי אמש, אמר עבאס בחדשות 12 כי הסיבה שבגינה אינו תומך פומבית בהשמדת חמאס היא החשש שלו לביטחונו האישי. "אולי אני לא רוצה שיתנקשו בי? מאז 7 באוקטובר התראיינתי הרבה, גיניתי והבעתי צער וכאב. אני נותן תשובות בהתאם לאפשרות, מה שאני יכול לעשות ומה שלא".