חוקרי מכס ומע"מ חיפה חשפו הבוקר (שלישי) פרטים חדשים על הונאת ענק שבוצעה על פי החשד בידי רשת מתוחכמת שעל פי החשד הונתה את קופת המדינה בסכומי עתק.

בית משפט השלום בחיפה שחרר היום בתנאים מגבילים עורך דין ידוע מדרום הארץ. עורך הדין על פי החשד שימש כספק לרשת שעסקה בהפצה של חשבוניות פיקטיביות. בנוסף שוחרר בתנאים מגבילים תושב דליית אל כרמל, החשוד כי היה אחד מראשי הרשת אם לא הבכיר ביותר בה.

עוד באותו נושא עקצו את ביטוח לאומי במיליונים: עורך דין ושני חשודים נעצרו

על פי החשד מטרת הרשת שנחשפה היה להונות את קופת המדינה על ידי שימוש בחברות קש בשביל הוצאה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בענף הדלקים ותוך ביצוע עבירות הלבנת הון בהיקף של קרוב לחצי מיליארד ₪.

הונאת ענק: גויסו אנשי קש ש"רכשו" את החברות

כך עבדה השיטה: "מגייסים" פעלו כדי לאתר אנשי קש ולהעביר את החברות לבעלותם. הניהול החשבונאי ברשת התנהל תחת ידיו של ובאמצעות משרדו של רו"ח נביל ואכים מחיפה, שנעצר ושוחרר בתנאים מגבילים בינואר האחרון, עם הפיכת החקירה לגלויה.

שלשום עוכב ושוחרר בתנאים מגבילים עורך דין ידוע מדרום הארץ, העוסק בסחר בחברות ושימש על פי החשד כאחד מספקי החברות של הרשת. החברות שנמכרו לרשת והושמו בהם אנשי קש, שימשו על פי החשד להפצת החשבוניות הפיקטיביות לחברות שונות, על מנת לסייע להן להתחמק מתשלום מס. מהחקירה עולה חשד כי העורך דין, שפרטיו אסורים לפרסום, נטל חלק פעיל בהפצת החשבוניות הפיקטיביות, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

היום שוחרר חשוד נוסף בתנאים מגבילים – תושב דליית אל-כרמל בשם עמיר נאטור. על פי החשד, שימש נאטור כאחד מראשי הרשת אם לא הבכיר שבהם מבחינת תפעול ההפצה והקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות, גיוס אנשי קש והפעלתם, הלבנת כספים ומכירת החשבוניות הפיקטיביות. החקירה נמשכת.