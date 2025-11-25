לאחר שח"כ מירב כהן ומירב בן ארי תקפו אותו על היעדרות מדיון בנושא זכויות נשים, בן גביר טוען כי בזמן הדיון היה בביקור מקצועי ביחידת "משגב" ומגדיר את הביקורת "קמפיין מתוזמר"

שר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר פרסם היום (שלישי) תגובה ברשת ה-X בעקבות טענות של ח"כ מירב כהן וח"כ מירב בן ארי על היעדרות נציגי משרדו מדיוני ועדות העוסקות בזכויות נשים. לדבריו, הביקורת נובעת מפוליטיקה קטנה ומכוערת

בן גביר כתב כי "תקשורת השמאל והתבהלה פצחה יחד עם חברות האופוזיציה בקמפיין מתוזמר נגדי", אך "הציבור כבר לא מטומטם והוא יודע שמה שמספרת תקשורת השמאל יש לקחת בעירבון מוגבל".

לפי דבריו, בזמן קיום הדיונים ביקר ביחידת "משגב" שהוקמה בשנת 2024, יחידה שעוסקת בהגנה על נשים מאוימות. "נכחתי עם נציגי המשטרה והשב"ס בביקור ביחידה שהקמתי", ציין. השר הוסיף כי היחידה "משתמשת באמצעים טכנולוגיים מתקדמים", מתוקצבת ב"מאות מיליוני שקלים", מאוישת בכ־20 בעלי תפקידים ופועלת 24 שעות ביממה בשיתוף המשטרה, שב"ס, בתי המשפט, הפרקליטות, ארגוני נשים וגורמי רווחה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: לשכת השר בן גביר

בן גביר טען כי הדיונים בוועדות הפכו ל"דיוני סרק שתכליתם להפוך את נציגי השב"ס והמשטרה לשק חבטות של האופוזיציה", בעוד עבודתו בשטח מייצרת מענה מעשי. לדבריו, "לא דיבורי סרק, מעשים".

עוד באותו נושא בן גביר תוקף בחריפות: "היועמ"שית מאיימת על שר בישראל" 11:06 | שמחה רז 3 1 😢

עוד כתב כי אותן ח"כיות וגורמים תקשורתיים הובילו "קמפיין תבהלה אדיר נגד רפורמת הנשק" שהוביל, רפורמה שלדבריו "חימשה עשרות אלפי נשים ברחבי הארץ". הוא הוסיף כי "מעולם לא שמענו אותם נזעקים" כאשר לטענתו תקפו עיתונאית של ערוץ 14, לעגו לח"כ לימור סון הר־מלך על כיסוי הראש או פגעו בבתה של ח"כ טלי גוטליב.

בסיום ציין כי המתקפה נגדו נובעת משיקולים פוליטיים בלבד. "זכויות נשים לא מעניינות אותם, רק פוליטיקה קטנה ומכוערת", כתב, והדגיש כי ימשיך לפעול "להגנה על נשים, במעשים ולא בדיבורים".