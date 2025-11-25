33 שנה ל״אלאדין״ של דיסני: הסכסוך של רובין ויליאמס, השיר שנגנז, הג׳יני שכמעט היה מפחיד, האמא שכמעט גנבה את התפקיד ועוד 6 סודות מטורפים מאחורי הקלעים של אחד הסרטים האהובים בכל הזמנים!

קשה להאמין, אבל מאז שדיסני הוציאו את “אלאדין” ב-1992 עברו כבר יותר משלושה עשורים. הסרט שנחשב עד היום לאחד הסרטים האהובים והמצליחים ביותר של דיסני, מלא בסיפורים מאחורי הקלעים, רעיונות שנגנזו, החלטות יצירתיות מפתיעות ודמויות שנולדו כמעט במקרה. הנה 10 דברים שכנראה לא ידעתם על הסרט האייקוני.

1. הסכסוך הגדול של רובין ויליאמס עם דיסני

רובין ויליאמס חתם על חוזה מפורש: אסור להשתמש בקולו או בדמות הג’יני בפרסומות, והג’יני לא יתפוס יותר מ-25% משטח הפוסטר. דיסני הפרו את שני הסעיפים – שמו אותו במרכז הכרזה והשתמשו בקולו לקידום מרצ’נדייז. ויליאמס היה כל כך מאוכזב עד שהפסיק לדבר עם ראשי האולפים במשך שנים.

2. השיר שנחתך – והפך ללהיט מאוחר יותר

בגרסאות מוקדמות של הסרט הייתה דמות לאמו של אלאדין, והשיר “Proud of Your Boy” נכתב במיוחד בשבילה. כשהחליטו לגנוז את האם, נחתך גם השיר. שנים אחר כך הוא הוחזר להפקות הבמה של “אלאדין” בברודווי והפך לאחד הרגעים המרגשים במחזמר.

3. יסמין – הנסיכה ששברה את כל המוסכמות

יסמין הייתה הנסיכה הראשונה של דיסני שלובשת מכנסיים במקום שמלה, והראשונה שאינה ממוצא צפון-אירופי. היא גם הנסיכה הראשונה עם מראה אתני, וגוון עור שאינו לבן.

4. האלתורים ההיסטריים של רובין ויליאמס

האנימטורים העידו שצפייה ברובין ויליאמס מקליט את הג’יני הייתה מופע בפני עצמו. הוא אלתר ללא הפסקה, שינה טקסטים, הוסיף חיקויים והקליט בקצב מסחרר. כל סשן של ארבע שעות השאיר אותו סחוט ומיוזע כאילו עשה אימון כושר אינטנסיבי. רוב הרפרנסים הפופולריים בסרט נולדו ברגע האלתור.

5. השם המקורי שכמעט נשאר

בתחילה הסרט תוכנן להיקרא “אלאדין ומנורת הפלאות” – שם שנאמן יותר לסיפור המקורי מתוך “אלף לילה ולילה”. לבסוף קיצרו ל“אלאדין” והוסיפו את דמותו של ג'יני.

6. הסרט המכניס ביותר של 1992

עם תקציב של 28 מיליון דולר בלבד, “אלאדין” גרף יותר מ-504 מיליון דולר ברחבי העולם והפך לסרט המצליח ביותר של השנה.

7. רובין ויליאמס עשה שני תפקידים באחד

כן, אותו קול שפותח את הסרט בתור הסוחר המסתורי בתחילת הסרט הוא בדיוק אותו רובין ויליאמס שמדבב את הג’יני. אם התפקיד של ג'יני לא היה מספיק גדול ומרשים – ויליאמס הצליח לעשות דמות נוספת.

8. האמא שכמעט גנבה את התפקיד של רובין ויליאמס

סקוט ויינגר (קולו של אלאדין) שלח קלטת אודישן מהבית, כשהוא קורא מול אמו ששיחקה את הג’יני. המלהקים התאהבו בביצוע של האמא – עד כדי כך שאמרו בהומור ששקלו לתת לה את התפקיד. אם רובין ויליאמס לא היה חותם – אולי היינו זוכים לג’יני אימהי.

9. הקול שמאחורי ארבע דמויות מפתח

המדבב פרנק וולקר נתן קול ללא פחות מארבע דמויות בסרט:

• אבו הקוף, חברו המסור של אלאדין

• ראג’ה, הטיגריס של יסמין

• מערת הפלאות (ראש הטיגריס הענק מחול שפותח את פיו)

• אחד משומרי הארמון

10. הג’יני כמעט נראה לגמרי אחרת

בתחילה תוכנן שהג’יני יהיה דמות רצינית ומאיימת יותר, בהשראת איורי הסיפור המקורי. רק כשרובין ויליאמס נכנס לתמונה שינו את כל העיצוב – הפכו אותו לכחול, נתנו לו זקן קוקו וקשרו אותו לסגנון הקומי הפרוע של השחקן.

33 שנים עברו, והקסם של “אלאדין” עדיין כאן. איזה עובדה הכי הפתיעה אתכם?