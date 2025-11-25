רום ברסלבסקי, אוהד בית"ר ירושלים שנחטף במהלך מתקפת ה-7 באוקטובר ממסיבת הנובה ושב לישראל במסגרת סבבי השחרורים, הודיע היום (שלישי) בפוסט בפייסבוק כי הוא צפוי להגיע הערב לאצטדיון טדי. זו הפעם הראשונה שבה יופיע במשחק של הקבוצה מאז ששב משבי החמאס.
במהלך תקופת השבי, התקיימו מיצגים רבים של אוהדי בית"ר,שקראו להשבתו לישראל ותמכו במשפחתו. אחד המהלכים הבולטים היה פרויקט אוהדים שאפשר את נסיעתם של ארבעה מבני משפחתו למשחק של הקבוצה מול ריגה בבוקרשט. במרכז המשלחת עמד זיו, אחיו הצעיר של רום, בן 13, אוהד בית"ר מושבע.
כאמור, רום עבד כמאבטח במסיבת הנובה בשבעה באוקטובר. לפי משפחתו, למרות שיכול היה להימלט הוא נשאר בשטח, סייע לניצולים ואף הסתיר גופות כדי למנוע את חילולן. השיחה האחרונה עמו התקיימה בשעה 10:30 בבוקר, ולאחר מכן התברר כי התקשר בזמן שהסתתר עם נוספים מתחת לטנק כשהם מוקפים במחבלים. רום חזר לביתו ב-13 באוקטובר 2025 לאחר כשנתיים בשבי ארגון הטרור חמאס
שירי מנתניה
איזה מותק! אוהבים אותך, רום!!!14:05 25.11.2025
