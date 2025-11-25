מחלת החצבת ממשיכה להתפשט והלילה פעוט שחלה במחלה בירושלים נפטר בבית החולים הדסה. הוא הגיע לבית החולים לפני כ-10 ימים, ולאחר הדרדרות במצבו הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותו

מחלת החצבת מתפשטת והיום (שלישי) דווח כי פעוט שחלה לאחרונה, 11 במספר, נפטר כתוצאה מהמחלה הקשה.

הפעוט בן השנה וחצי שהגיע לאשפוז בבית החולים הדסה עין כרם לפני כ-10 ימים, סבל מחסימת נתיב אוויר על רקע זיהום קשה. לדברי המשפחה הוא סבל לאחרונה ממחלת החצבת ולא התחסן.

מבית החולים הדסה עין כרם נמסר כי צוות היחידה לטיפול נמרץ טיפל בו ועשה כל שניתן למענו, אך מצבו הרפואי המורכב התדרדר עד שנאלצו לקבוע הלילה את מותו.

במשרד הבריאות מדגישים את חשיבות ההגעה בזמן לקבלת טיפול רפואי עם הופעת התסמינים או חשד להידבקות במחלה. חצבת היא מחלה מידבקת ביותר אך סיבוכיה ניתנים למניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח.