ראש הממשלה תקף את ארגון הטרור הג'יאהד האסלאמי שהודיע על מציאת גופת חלל חטוף ולא החזיר אותו: "ישראל רואה בחומרה, מדובר בהפרה נוספת של ההסכם"

ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף היום (שלישי) את ארגון הטרור הג'יאהד האסלאמי שהודיע אמש על מציאת גופת חלל חטוף ולא החזיר אותו: "ישראל רואה בחומרה את עיכוב המסירה המיידית לידיה. מדובר בהפרה נוספת של ההסכם".

ההודעה המלאה: "לנוכח הודעת הג׳יהאד האסלאמי על איתור ממצאים של חטוף חלל, ישראל רואה בחומרה את עיכוב מסירתם המיידית לידיה. מדובר בהפרה נוספת של ההסכם. ישראל דורשת את השבתם המיידית של שלושת החטופים החללים המוחזקים עדיין ברצועת עזה".

עוד באותו נושא דיווח: אותר חלל חטוף שהוחזק בידי הג'יהאד האיסלאמי 12:55 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

אמש ברשת "אל ג'זירה" דיווח כי גופה של חלל חטוף ישראלי אותרה וחולצה בצפון מחנה הפליטים נוסייראת שבמרכז רצועת עזה. כזכור, גופותיהם של שלושה חללים חטופים עדיין נותרו כיום בשבי החמאס בעזה, דרור אור, רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק. ב-13 בנובמבר חמאס שחרר את גופתו של מני גודארד הי"ד, ומאז לא נערכו שחרורים נוספים.