מירי מסיקה וקרן פלס משחררות ביצוע לייב עוצמתי ל"אם אלה החיים" מתוך המופע המשותף שכבש את המדינה בארבעה סולד-אאוטים במנורה. זהו הסינגל הראשון מאלבום הופעה מלא בדרך – ויש עוד מופעים בפתח. צפו בקליפ

הזוג הנשי-מוזיקלי הכי מדובר של השנים האחרונות, מירי מסיקה וקרן פלס, ממשיך לכבוש: ביצוע חי עוצמתי לשיר "אם אלה החיים" יצא היום (שלישי), מתוך אלבום הופעה מלא שייצא בהמשך וייכנס להיסטוריה של המופע המשותף.

צפו בקליפ של "אם אלה החיים" – קרן פלס ומירי מסיקה:

אחרי ארבעה מופעי סולד-אאוט בהיכל מנורה מבטחים ועוד עשרות הופעות ברחבי הארץ, מירי מסיקה וקרן פלס לא נחות. היום הן משחררות לתחנות הרדיו ולרשתות את הביצוע החי הראשון מתוך המופע – "אם אלה החיים (לייב)", שיר שכתבה והלחינה קרן פלס בעיבוד והפקה מוזיקלית של אורי זך ועמוס בן דוד. הקליפ המהפנט צולם בהיכל מנורה מול אלפי צופים נלהבים.

אלבום הופעה בדרך

השיר הוא סנונית ראשונה מתוך אלבום הופעה מלא שייצא בהמשך השנה. האלבום הוקלט כולו במהלך ארבעת המופעים המלאים במנורה מבטחים, ויאגד את הרגעים הגדולים ביותר של הערב – בדיוק כפי שהתרחשו מול עשרות אלפי צופים. המבקרים שיבחו את המופע המשותף של השתיים ולא חסכו במחמאות.

המופע ממשיך

החגיגה עדיין לא נגמרת. המופעים הקרובים: