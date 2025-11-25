מחברי הדו״ח מביאים את נתוני המשטרה שמעידים על עלייה חדה במספר הנרצחות בשנת 2025. בעשר השנים האחרונות (2015–2024) נרצחו 269 נשים, בממוצע כ־27 נשים בשנה

דו"ח חדש שהוצג היום (שלישי) בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, מגלה תמונת מצב חמורה ומתמשכת של אלימות כלפי נשים בישראל. על פי הנתונים, מאז שנת 2015 נרצחו בישראל למעלה מ־300 נשים – נתון המצביע על מציאות אלימה ומתמשכת.

מחברי הדו״ח מביאים את נתוני המשטרה שמעידים על עלייה חדה במספר הנרצחות בשנת 2025. בעשר השנים האחרונות (2015–2024) נרצחו 269 נשים, בממוצע כ־27 נשים בשנה. שנת 2024 בלטה כשנה הקשה ביותר בעשור עם 35 נרצחות. אולם כבר בשמונת החודשים הראשונים של שנת 2025 בלבד, מספר הנרצחות השתווה למספר הנרצחות בכל שנת 2024 – נתון הממחיש החמרה חמורה.

מחקר הכנסת מצביע על פערים בין קבוצות האוכלוסייה ועל תופעה מתמשכת וקשה שבה נשים ערביות מהוות רוב בקרב הנרצחות. 53% מהנרצחות בשנים 2015–2025 הן נשים ערביות, לעומת 42% יהודיות ו־4% מקבוצות אחרות.

מאז 2019 שיעור הנשים הערביות בקרב הנרצחות נע מדי שנה בין 51%–59%. ממדי האכיפה: כשל בפיענוח מקרי רצח של נשים ערביות על פי הדו"ח, כ־30% ממקרי הרצח בין 2015 ל־2024 לא פוענחו כלל.

כאשר הנתונים מפולחים לפי קבוצת אוכלוסייה מתגלה פער חריף: 46% ממקרי רצח הנשים הערביות אינם מפוענחים. לעומת זאת, רק 9% ממקרי רצח נשים יהודיות נותרו ללא כתב אישום.

מי הם הרוצחים? מבדיקת התיקים המפוענחים (2015–2025) עולה כי: כ־50% מהרציחות בוצעו על ידי בן הזוג. כ־30% על ידי בן משפחה אחר. כ־20% על ידי חשוד מוכר שאינו בן משפחה.

הפילוח משתנה בין קבוצות האוכלוסייה: בקרב נשים יהודיות: 59% נרצחו בידי בן זוג. בקרב נשים ערביות: 41% נרצחו בידי בן משפחה שאינו בן זוג, ו־34% בידי בן זוג. הנתונים משקפים תמונה חלקית בלבד, שכן חלק גדול ממקרי הרצח של נשים ערביות כלל לא פוענחו.

אזהרות מוקדמות שלא עצרו את הרצח. 36% מהנשים שנרצחו ב־2024 – 2025 הגישו בעבר תלונה על אלימות במשפחה – לא בהכרח כנגד החשוד ברצח או במועד סמוך לאירוע: בקרב יהודיות: 43% מהנרצחות התלוננו בעבר. בקרב ערביות: כשליש. בקבוצות אחרות: 17%.

בקרב רציחות שבוצעו על ידי בני זוג, ב־41% מהמקרים הייתה תלונה קודמת. בקרב רציחות שבוצעו בידי בן משפחה אחר הנתון קופץ ל־56%.

גם בשמונה מקרי רצח של נשים על ידי חשוד שזהותו אינה ידועה (כלומר, לא הוגש כתב אישום כנגד חשוד בתיק) – 28% מכלל התיקים הלא מפוענחים, הוגשה תלונה בגין אלימות במשפחה טרם הרצח (קיומן של תלונות קודמות על אלימות במשפחה אינה מעידה בהכרח על כך שהרקע לרצח הוא אלימות במשפחה אבל זה בהחלט מעלה שאלות)

נתון נוסף ומדאיג: תשעה מקרי רצח בשנת 2025 בוצעו על ידי חשודים שהוגדרו כמתמודדי נפש – ברובם בני משפחה שאינם בני זוג.

יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה, ח"כ מירב כהן ויוזמת הדו״ח: ״הנתונים שנחשפו צריכים לזעזע ולהרעיד את המדינה. הממשלה לא רק שנמנעת מצעדי חירום כפי שהיה מצופה שתנקוט בהם, היא נמנעת מהגדלת תקציבים לתחום המאבק באלימות נגד נשים, עצרה מימון לתכנית ׳פורום מיכל סלה׳, מסתירה נתונים, והשרים שלה מבריזים מדיונים רלוונטיים".

עוד אמרה חברת הכנסת כהן: "זאת כנראה הממשלה הגרועה ביותר לנשים בתולדות ישראל. היא לא מתעניינת בנשים, ואפילו לא בהצלת חיי נשים. ההתעלמות מאלימות נגד נשים מעבירה לעבריינים ולבני משפחה אלימים מסר ברור, ולפיו השטח הופקר – והם יכולים לעשות ככל העולה על רוחם".

לסיום אמרה כהן: "בלית ברירה, ומכיוון שהגורמים האחראים לא טורחים לעשות את זה בעצמם, הוועדה בראשותי תתכנס ותגבש בהקדם האפשרי תכנית חירום להתמודדות עם משבר האלימות נגד נשים, ותגיש אותה לאישור הממשלה״.