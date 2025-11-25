בעיר הערבית: נשק מסוג M-16 ומחסניות נתפסו בפעילות המבצעית

הנשק והמחסניות הוסלקו בתוך בית מגורים, כך על-פי החשד, טרם ביצוע פשע. במסגרת הפעילות 3 חשודים, תושבי אום אל פחם בשנות ה-20 לחייהם נעצרו לחקירה ובסיומה נכלאו

3 תושבי אום אל פחם נעצרו בחשד להחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים. כך על פי הודעת המשטרה שמתפרסמת היום (שלישי).

במסגרת פעילות מבצעית של שוטרי מרחב מנשה ולוחמי החטיבה הטקטית בעיר הערבית, נחשפו ונתפסו נשק מסוג M-16 ומחסניות בבית מגורים.

הנשק והמחסניות הוסלקו בתוך הבית, כך על-פי החשד, טרם ביצוע פשע. במסגרת הפעילות 3 חשודים, תושבי אום אל פחם בשנות ה-20 לחייהם נעצרו לחקירה ובסיומה נכלאו.

בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם של החשודים עד ליום חמישי 27.12.25.

