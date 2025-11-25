חדשות סרוגים

תפריט

עוד
מבזקים
עקצו את ביטוח לאומי במילונים: עורך דין ושני חשודים נעצרו הסרט הראשון שלי - גרסת הבמאי: אדם סנדרסון על "זוהי סדום" החצבת ממשיכה לגבות קורבנות: פעוט בן שנה וחצי נפטר בירושלים אלימות נגד נשים 2025: כ-50% נרצחו ע"י בן הזוג זאת רק ההתחלה: מירי מסיקה וקרן פלס בביצוע לייב משותף נתניהו תוקף את הג׳יהאד האסלאמי: "הפרה נוספת של ההסכם" כשהמערכת שותקת, הציבור זועק: "מה יעלה בפרשת הפצ"רית?" פעילת השמאל שוב מסיתה נגד נתניהו: "להילחם בבוגד בכל האמצעים" בעיר הערבית: נשק מסוג M-16 ומחסניות נתפסו בפעילות המבצעית "תקף באלימות": העונש הכבד של שחקן הפועל ירושלים 52 שנים לפטירת בן גוריון: טיוטת הנאום נחשפת לראשונה בכירי ביטחון נגד עונש מוות למחבלים: "יוביל לעלייה בחטיפות" המשתתפת שהלכה לעולמה אחרי צילומי הסדרה. צפו בהצצה החוק שמבטל את האפליה נגד יהודים ביו"ש עולה להצבעה מאיפה יש לנוער כאלה עוצמות? מתנועת הנוער משפט נתניהו: הדיון קוצר בגלל "משהו ברמה המדינית הגבוהה" בפעם השנייה ביממה: הכוחות חיסלו מחבל שרצח יהודי נתפס על חם: פרץ לבית בבנימינה ונעצר בשעת המעשה "ילד רע" בטקס האמי: זאת הסדרה שלקחה את הזכייה מעל למיליון שקלים: להב 433 עצרו שלוש חשודות בהונאה עקצו את ביטוח לאומי במילונים: עורך דין ושני חשודים נעצרו הסרט הראשון שלי - גרסת הבמאי: אדם סנדרסון על "זוהי סדום" החצבת ממשיכה לגבות קורבנות: פעוט בן שנה וחצי נפטר בירושלים אלימות נגד נשים 2025: כ-50% נרצחו ע"י בן הזוג זאת רק ההתחלה: מירי מסיקה וקרן פלס בביצוע לייב משותף נתניהו תוקף את הג׳יהאד האסלאמי: "הפרה נוספת של ההסכם" כשהמערכת שותקת, הציבור זועק: "מה יעלה בפרשת הפצ"רית?" פעילת השמאל שוב מסיתה נגד נתניהו: "להילחם בבוגד בכל האמצעים" בעיר הערבית: נשק מסוג M-16 ומחסניות נתפסו בפעילות המבצעית "תקף באלימות": העונש הכבד של שחקן הפועל ירושלים 52 שנים לפטירת בן גוריון: טיוטת הנאום נחשפת לראשונה בכירי ביטחון נגד עונש מוות למחבלים: "יוביל לעלייה בחטיפות" המשתתפת שהלכה לעולמה אחרי צילומי הסדרה. צפו בהצצה החוק שמבטל את האפליה נגד יהודים ביו"ש עולה להצבעה מאיפה יש לנוער כאלה עוצמות? מתנועת הנוער משפט נתניהו: הדיון קוצר בגלל "משהו ברמה המדינית הגבוהה" בפעם השנייה ביממה: הכוחות חיסלו מחבל שרצח יהודי נתפס על חם: פרץ לבית בבנימינה ונעצר בשעת המעשה "ילד רע" בטקס האמי: זאת הסדרה שלקחה את הזכייה מעל למיליון שקלים: להב 433 עצרו שלוש חשודות בהונאה

בעיר הערבית: נשק מסוג M-16 ומחסניות נתפסו בפעילות המבצעית

בעיר הערבית: נשק מסוג M-16 ומחסניות נתפסו בפעילות המבצעית
(צילום: דוברות המשטרה)
חדשות סרוגים חדשות סרוגים

חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 25.11.2025 / 12:26

Facebook Twitter WhatsApp

הנשק והמחסניות הוסלקו בתוך בית מגורים, כך על-פי החשד, טרם ביצוע פשע. במסגרת הפעילות 3 חשודים, תושבי אום אל פחם בשנות ה-20 לחייהם נעצרו לחקירה ובסיומה נכלאו

3 תושבי אום אל פחם נעצרו בחשד להחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים. כך על פי הודעת המשטרה שמתפרסמת היום (שלישי).

במסגרת פעילות מבצעית של שוטרי מרחב מנשה ולוחמי החטיבה הטקטית בעיר הערבית, נחשפו ונתפסו נשק מסוג M-16 ומחסניות בבית מגורים.

הנשק והמחסניות הוסלקו בתוך הבית, כך על-פי החשד, טרם ביצוע פשע. במסגרת הפעילות 3 חשודים, תושבי אום אל פחם בשנות ה-20 לחייהם נעצרו לחקירה ובסיומה נכלאו.

בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם של החשודים עד ליום חמישי 27.12.25.

בשבוע שעבר השב"כ, משטרת ישראל וצה"ל חשפו תשתית להברחת אמצעי לחימה מסוריה לישראל, שהעבירו כלי נשק לגורמים פליליים בצפון. מספר אזרחים ישראלים וסורים נעצרו, ביניהם 5 חיילי צה"ל בסדיר ובמילואים.

 

אום אל פחם
אמצעי לחימה
גניבת אמצעי לחימה
הברחת נשק

תוכן כזה מעניין אותך?

בכלל לא כן, זה נחמד

מה הרגשת?

0 😢 0 ❤️ 0 👏 0 😀

מה דעתך בנושא?

.אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו

0 תגובות

0 דיונים