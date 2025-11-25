תובע איגוד הכדורסל החליט על עונשו של שחקן הפועל ירושלם אנותני לאמב שדחף באלימות את דרו קרופורד שחקן מכבי ר"ג שנזקק לתפרים בראשו

תובע איגוד הכדורסל הודיע היום (שלישי) לבית המשפט על העונש שהוא דורש, לשחקן הפועל ירושלם אנותני לאמב שדחף באלימות את דרו קרופורד שחקן מכבי ר"ג שנזקק לתפרים בראשו.

הדרישה של התובע לעונשו של לאמב היא הרחקה לשני משחקים, וקנס קנס כספי של 7,500 ש"ח שמצטרף לקנס האוטומטי של 12,000 ש"ח שהושת על השחקן.

הודעת התובע: " קיבלתי לעיוני את דו"ח השיפוט ודו"ח המשקיף מהמשחק בנדון. מהדו"חות עולה כי בדקה 6:34 לרבע הרביעי הורחק שחקנה של הפועל ירושלים, מר אנתוני לאמב, לאחר שדחף באופן אלים את שחקנה של מכבי רמת גן, מר דרו קרופורד, וגרם למר קרופורד לחבלה בראשו. דו"ח השיפוט מציין כי מר קרופורד נזקק לתפרים"

"לאור האמור אני מחליט להעמיד את השחקן אנתוני לאמב לדין בגין עבירה לכאורה על סעיף 20(ב) לתקנון המשמעת (פגיעה בשחקן יריב). אני מבקש מבית הדין לגזור על השחקן הרחקה בפועל משני משחקים וכן קנס כספי בפועל בגובה 7,500 ש"ח, בהתאם לרכיב המתאים בנספח "עונשי מינימום" לתקנון המשמעת. עונשים אלה יתווספו לקנס האוטומטי בגובה 12,000 ש"ח שהושת על השחקן".