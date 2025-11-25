52 שנים אחרי פטירת דוד בן-גוריון, לראשונה נחשפות טיוטות נאום "מהפכת הרוח" מ-1949 עם תיקונים בכתב ידו – קריאה לאחדות, אחריות הדדית וחוסן רוחני ביום שאחרי המלחמה, מסר שמהדהד חזק גם היום

במלאת 52 שנים לפטירתו של דוד בן-גוריון, חושפים ארכיון בן-גוריון והמכון למורשת בן-גוריון ארבע טיוטות מקוריות של נאום היסטורי שנשא בעיצומה של מלחמת העצמאות. המסמכים, עם תיקונים בכתב ידו של "הזקן", קוראים לאחדות, אחריות הדדית ומהפכה רוחנית – מסרים שמהדהדים במיוחד בימים אלה.

ביום רביעי, ו' בכסלו, 26 בנובמבר 2025, יצוין יום האזכרה הממלכתי לדוד בן-גוריון ז"ל, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. הטקס הרשמי יתקיים בגן הלאומי אחוזת קבר בן-גוריון במדרשת בן-גוריון, בהובלת המערך לטקסים ממלכתיים ובמעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג.

טיוטות הנאום שנחשפות לראשונה

לציון יום האזכרה, נחשפות לראשונה ארבע טיוטות מלאות של נאום "מהפכת הרוח" שנשא בן-גוריון ב-15 בינואר 1949, עוד בטרם הסתיימה מלחמת העצמאות. המסמכים, שמעולם לא פורסמו יחד בצורתם המקורית, חושפים את תהליך החשיבה שלו ואת הדגש על "היום שאחרי" המלחמה.

הטיוטות משקפות את תפיסתו כי עצמאות המדינה היא רק התחלה, וכי נחוצה כעת מהפכה חברתבנית ומוסרית. בן-גוריון מדגיש שוב ושוב את כוחה של הרוח: "הרוח היא הקובעת… כל יצירה שנעמיד בדורנו רק מכוחה תעמוד".

"בתוך כל איש ואישה גנוזים כוחות אדירים"

אחד התיקונים המרגשים בכתב ידו של בן-גוריון הוא שינוי הנוסח מ"בתוך כל בשר ודם גנוזים כוחות אדירים" ל—"בתוך כל איש ואישה גנוזים כוחות אדירים". תיקון זה משקף את תפיסתו החלוצית בדבר שוויון מגדרי ואת האמונה שכל אדם – גבר או אישה – נושא בתוכו כוח לשנות את המציאות.

בן-גוריון קרא לבניית המדינה לא בידי "עילויים" אלא "בידי אנשים ונשים שעושים את הדבר הנכון, יום אחר יום". הוא ראה באחדות העם תנאי יסוד: "אינני מכיר כוח גדול מן האחדות, לא אחדות מתוך אחידות, אלא אחדות מתוך ריבוי".

מסר לדורות: מבחן הרוח

בקטע מרכזי בנאום, שהפך למעין צוואה לדורות, כתב בן-גוריון: "מבחננו העליון היה ויהיה מבחן-הרוח… כל עוד הוא פועם בתוכנו, אנו מסוגלים לחיי יצירה והעפלה וגבורה, חיים שנועדו לנו בדורנו זה, ואשר עלינו להוריש לדורות הבאים".

מנכ"ל המכון למורשת בן-גוריון, איתן דוניץ, אמר: “פרסום טיוטות נאום ‘מהפכת הרוח’ בתקופה הזו מדגיש עד כמה מורשתו של בן-גוריון איננה היסטוריה רחוקה, אלא כלי עבודה לחברה הישראלית של היום… המסמך הזה הוא הזמנה לחשוב מחדש על ‘היום שאחרי’ ועל מה נדרש מאיתנו גם בימינו”.

פלורה פזרקר, מנהלת ארכיון בן-גוריון, הוסיפה: "מילותיו, אשר נכתבו מתוך המשבר והשבר של מלחמת העצמאות, נוגעות במציאות חיינו העכשווית… אולי אם נהדהד את המילים מן העבר, תתבהר הדרך לעתיד".

החשיפה היא פרי שיתוף פעולה בין המכון למורשת בן-גוריון לבין מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.