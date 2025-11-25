נראה כי מושקעים מאמצים לא קטנים בהשתקת פרשת הפצ"רית. יש קו מאוד ברור שמתחיל בדה-הומניזיציה לאנשי ימן שדרשו להציף את הפרשה, ועד להפיכת הדרישה למצוי הדין עם תומר-ירושלמי ל"הסתה" | טור דעה

פה ושם עוד קופצות לנו כותרות על ההרכב של בג"ץ בבקשת היועמ"שית שלא למדר אותה מחקירת הפצ"רית האלופה יפעת תומר-ירושלמי, או דיון נוסף בבג"ץ על בחירתו של שר המשפטים יריב לוין בשופט יוסף בן חמו ללוות את החקירה, אך מעבר לכל זה, ניתן לומר בזהירות שהתחושה הרווחת בעם, היא השתקה של הסיפור הקשה הזה.

אם נתעלם לרגע מהחשדות הברורים לכאורה בגין שיבוש חקירה והעלמת ראיות, עצם המקרה עצמו בו הפצ"רית הודתה כי היא זו שהדליפה את הסרטון משדה תימן, חמור ונוראי ובגינו נעשה עוול לא קטן למדינת ישראל בכלל וללוחמי כוח 100 בפרט.

עוד נקווה שבבית המשפט תתברר האמת כולה על המקרה, האם הסרטון היה ערוך או לא, מי היה שותף להדלפה והאם יש קשר ליועמ"שית, אך כבר עכשיו אנו יודעים כי ההדלפה עצמה גרמה לנזק חמור לישראל בעולם כולו.

במשך שנים הימין בישראל צעק (או לחש יותר נכון) נגד הדיפ סטייט ומערכת המשפט בישראל, בימים בהם התקשורת היתה כולה שייכת לשמאל האליטיסטי, הקול הזה היה מושתק וכל מי שהעז לדבר נגד המערכת הוגדר כמסית וכפורע חוק.

אגב, מעבר לשינוי באתרים הימניים והערוצים השונים, אני סוברת כי השינוי הגדול הגיע דווקא מתוך הרשתות החברתיות. כל אחד עם אייפון ממוצע, פותח מצלמה ומעלה את תהיותיו בנוגע לפרשה כזו או אחרת. כמובן שיש בכך סיכון לא קטן בו מידע שגוי מסתובב לו חופשי, אך כמובן שיש גם צד יפה ואמיתי.

אם בעבר מילתו של פרשן בערוץ חדשות היתה נחשבת לקדושה ואיש לא היה מעז לערער עליה, בוודאי שלא בקול, הרי שהיום כל נער שמעט חוקר ומתעניין בפוליטיקה, אומר את דעתו וגורם לכך שאפילו אחוז קטן בעם, מטיל ספק ולא מקבל את דברי הפרשן המכובד כתורה מסיני.

כך גם בפרשה הנוכחית. משיטוט קצר ברשתות החברתיות השונות, ניתן לשמוע ולראות את התסכול הגובר בימין בגין השתקת הפרשה סביב הפצ"רית. כבר בעת שחרורה למעצר בית, רבים הרימו גבה ולא האמינו כיצד במקרה כה ברור של ניסיון שיבוש חקירה, המשטרה מאפשרת לדבר כזה לקרות.

מאוחר יותר כאשר התברר כי היא בלעה כדורים בביתה, החשדות עוד יותר התבססו אבל כאן מגיע השאלה הגדולה ביותר, מאז שדווח כי היא נלקחה לבית החולים וכי מצבה יציב – שקט, דממה. אמנם בקצב החדשות שמדינת ישראל מספקת קל ללכת לאיבוד, אך לא במקרה כזה שעורר רעש גדול.

נזק הסברתי עצום למדינת ישראל

למקרה ושכחתם בואו ניזכר מעט בנזק העצום שהפרשה הזו גרמה. עמיחי שיקלי התייחס לכך לאחר פיצות הפרשה וכתב: "ב-29 ביולי דווח על מעצר מילואימניקים בחשד להתעללות בעציר ביטחוני. ב-6 באוגוסט שידר גיא פלג בחדשות 12 סרטון שנחזה להיות 'מעשה אינוס' של חיילי צה"ל. ההשלכות של הפרסום, בניגוד מוחלט לטענת הפרקליטות, היו קשות במיוחד".

עוד הוסיף שיקלי ופירט את ההשלכות הקשות:

בין 28 ביולי ל-9 באוגוסט הביטוי "Sde Teiman concentration camp", בתרגום לעברית: "מחנה הריכוז שדה תימן", הופיע מעל 88,500 פעמים וזכה ליותר מ-92 מיליון צפיות ברשת X.

ההאשמות בדבר התעללות ואונס דווחו בכל כלי התקשורת המרכזיים בעולם – BBC, רויטרס, ניו יורק טיימס, אל-ג'זירה ועוד.

חשבונות עוינים בעלי מיליוני עוקבים הפיצו את הסרטון כ"עדות לפשעי מלחמה".

נרשמה עלייה של 200% בשימוש במונח "אונס" בהקשר שקרי של שדה תימן.

לסיכום כתב שיקלי: "התוצאה, דמוניזציה חמורה של חיילי צה"ל והאשמתם בפשעי מלחמה. אין מקרה שגרם נזק תדמיתי חמור מזה למדינת ישראל ולצה"ל לאורך כל המלחמה. מי שאחראי לעלילת הדם הזו חייב לתת את הדין!".

אתם יכולים להבין לבד עד כמה הדלפת הסרטון פגעה עמוקות בישראל. ובואו נצלול עמוק יותר.

מעבר להשתקת הפרשה, הדה-הומניזציה שביצעו עיתונאים מסוימים לאנשי ימין שקראו למצות את הדין עם הפצ"רית – הוא בלתי נתפס. רבים מאותם עיתונאים טוענים כי כל עבודתם מוקדשת למען ניקיונה של ישראל ויצירת עתיד טוב יותר עבור כולנו. ובכן, היכן אותה תחושת ניקיון כאשר מדובר בפצ"רית? האם כל כך קשה לגנות את מעשיה ולהבהיר עד כמה חמור המעשה שלה בהקשר לנשק התדמיתי של מדינת ישראל?!

חובת ההצפה – על עיתונאי הימין

צה"ל, הצבא המוסרי בעולם, התמודד במלחמה האחרונה ובעצם בכל המלחמות ברצועת עזה ואף בלבנון, בלחימה בשטח בנוי, מוקף אזרחים, מול מחבלים צמאי דם שלא אכפת להם למות, שמסתובבים גם הם על אזרחי ומשתמשים בעזתים כמגן אנושי.

הלחימה במלחמה הנוכחית היתה קשה שבעתיים, המטרות של השמדת חמאס והחזרת החטופים, נמצאו הרבה פעמים כשהן סותרות אחת את השניה, תוסיפו לכך את תנאי המלחמה שציינו קודם לכן, ותקבלו שטח לחימה קשה מנשוא, ולמרות כל זאת, צה"ל פעל בעזה תוך שמירה על פגיעה במינימום אזרחי, הזהיר את התושבים לפני שפגע בבניינים ולא פעל באיזורים שהיו בהם נשים וילדים.

למרות כל זאת, העולם כידוע אנטישמי ושונא ישראל, יחד עם תנועת ה-woke קיבלת מצב שהוא בלתי נתפס, בו אירופאים ואמריקנים רבים תמכו בארגון הטרור המתועב, שחדר ב-7 באוקטובר לשטחי ישראל, טבח, אנס, בזז ושרף כל מה שבדרכו.

המציאות הבלתי נתפסת בה ישראל נאלצה להוכיח את חפותה לכל אורך הזמן גם ככה היתה בלתי אפשרית, ואז הגיעה לה אותה פצ"רית שאמורה לשמור על חיילי צה"ל, ו"מכרה" את מדינת ישראל לעולם. אותו מעשה שפל כמובן, לא תרם למצבה הקשה גם ככה של ישראל בעולם ורק ימים יוכיחו במה הוא עוד הזיק.

כל זה ועוד רק מוכיח עד כה מסוכן לתת לסיפור לשקוע ולרדת מתחת לרדאר. מעבר לכל רפורמה משפטית חשובה, יש התחלה שאפשר לעשות אותה באופן עצמאי, וזה הצפה של הרשת בשאלות על הפרשה, הגשת שאילתות, באזז תקשורתי ולא להרפות מהסיפור עד שתצא כל האמת וכל האחראיים שגרמו לנזק הסברתי עצום למדינת ישראל – ישלמו.