עשרות בכירי ביטחון ומשפט מתנגדים להצעת עונש המוות למחבלים, וטוענים כי המהלך לא ירתיע ועלול לפגוע בביטחון ובמעמד הבינלאומי של ישראל

מסמך שהוגש לוועדה לביטחון לאומי היום (שלישי) בכנסת כולל התנגדות רחבה של עשרות בכירים לשעבר במערכת הביטחון ובמערכת המשפט להצעת החוק לעונש מוות למחבלים שמקדם ח"כ סון הר-מלך. לטענת החותמים, יישום החוק לא ישפר את ההרתעה כפי שהוא מבקש להשיג ויגרום לפגיעה בביטחון ולסיכון ישראלים בארץ ובעולם.

המסמך, שהועבר ליו"ר הוועדה ח"כ צביקה פוגל, מזהיר כי צעדים מסוג זה עלולים לעורר עלייה בחטיפות למיקוח, בפיגועי נקם ובתסיסה בשטח. החותמים מצטטים עמדות קודמות של שב"כ שלפיהן עונש מוות אינו מרתיע מחבלים ופועל הפוך לתכליתו.

עוד מצוין כי קבלת החוק עלולה לפגוע במעמדה הבינלאומי של ישראל מאחר שרוב המדינות הדמוקרטיות ביטלו עונש מוות. בנוסף נטען כי החוק יחול בעיקר על פלסטינים ולא על אזרחים ישראלים שביצעו מעשי טרור, דבר שצפוי לעורר ביקורת בינלאומית על אפליה.

המסמך מתייחס גם לפן המשפטי ומדגיש כי ביטול שיקול הדעת של בתי המשפט בענישה, ובפרט בענישה בלתי-הפיכה, סותר עקרונות יסוד של המשפט הישראלי. החותמים מזכירים כי מאז קום המדינה בוצעו רק שתי הוצאות להורג בישראל והנורמה שהשתרשה היא הימנעות משימוש בעונש מוות.

עוד נטען כי המהלך עלול לפגוע בלכידות החברתית ולהעמיק את הקיטוב הפנימי, וכן לסבך את יכולת המדינה להתמודד עם מצבים עתידיים של חטופים.

בסיכום קוראים החותמים לגנוז את ההצעה. בין החותמים בולטים ראשי שב"כ לשעבר כרמי גילון ועמי אילון, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לשעבר דינה זילבר, וכן פרופ' ברק מדינה מהאוניברסיטה העברית. רשימת החותמים המלאה כוללת בכירים לשעבר בשב"כ, במערכת הביטחון, יועצים משפטיים, מומחי משפט ואלופים במילואים.