משפט נתניהו: ראש הממשלה קיבל היום (שלישי) מעטפה סודית במהלך עדות במשפטו ויצא מהאולם. כך על פי הפרסום של כתב חדשות 12 עמית סגל.

כזכור העדיות במשפט נתניהו שתוכננו לאתמול ולהיום קוצרו בגלל סיבות מדיניטת. השופטים אישרו את בקשת ראש הממשלה. בשבוע שעבר עדותו של נתניהו בוטלה בגלל עניין בטחוני.

בשבוע שעבר שקמה ברסלר – ממנהיגות המחאה נגד ממשלת נתניהו – תוקפת את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואומרת כי הוא מנצל את המשפט נגדו כדי להסית נגד מערכת המשפט.