משפט נתניהו: ראש הממשלה קיבל היום (שלישי) מעטפה סודית במהלך עדות במשפטו ויצא מהאולם. כך על פי הפרסום של כתב חדשות 12 עמית סגל.
כזכור העדיות במשפט נתניהו שתוכננו לאתמול ולהיום קוצרו בגלל סיבות מדיניטת. השופטים אישרו את בקשת ראש הממשלה. בשבוע שעבר עדותו של נתניהו בוטלה בגלל עניין בטחוני.
בשבוע שעבר שקמה ברסלר – ממנהיגות המחאה נגד ממשלת נתניהו – תוקפת את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואומרת כי הוא מנצל את המשפט נגדו כדי להסית נגד מערכת המשפט.
בנג'י בנצי
כל השופטים מושחתים לכלא11:25 25.11.2025
מי המושחת הראשי ? מי אישר צוללות מתקדמות למצרים מאחורי גבה של הצמרת הצבאית ? מי הביא את ישראל למקום שארה"ב מוכרת מטוסי חמקן לקטארים , לסעודים , ולתורכים ? מי דאג לקטאר וסעודיה לברית הגנה עם ארה"ב? מי סדר כור גרעיני לסעודים ? מי הפך את ישראל למדינה מצורעת? מי משאיר אחריו 3 ירידות דרוג אשראי וחובות של 400 מיליארד ש"ח? מי משאיר אחריו שורה ארוכה , ארוכה , של גויות ? מי מחק דור שלם ?
הזומבי ששותה את דם ילדינו , לא ירגע עד שישאיר אחריו מדבר וציה, איי חורבות , ואדמה חרוכה ... לשם כך בנה צבא של אורקים דוגמת הפוסטמה המטורפת גוטליב, הבהמה הגסה רגב , החזירה הפרסיה אטבריאן... ואיאפשר בלי להזכיר את להקת הכלבים ... קרעי , אמסלם , זוהר , קיש , ברקת , ווטורי , ויש גם לציני חצר ... הגמד היהיר סמוטריץ.... ושר הפיתות והעיקר טוק בן חזיר11:51 25.11.2025
מי המושחת הראשי ? מי אישר צוללות מתקדמות למצרים מאחורי גבה של הצמרת הצבאית ? מי הביא את ישראל למקום שארה"ב מוכרת מטוסי חמקן לקטארים , לסעודים , ולתורכים ? מי דאג לקטאר וסעודיה לברית הגנה עם ארה"ב? מי סדר כור גרעיני לסעודים ? מי הפך את ישראל למדינה מצורעת? מי משאיר אחריו 3 ירידות דרוג אשראי וחובות של 400 מיליארד ש"ח? מי משאיר אחריו שורה ארוכה , ארוכה , של גויות ? מי מחק דור שלם ?
הזומבי ששותה את דם ילדינו , לא ירגע עד שישאיר אחריו מדבר וציה, איי חורבות , ואדמה חרוכה ... לשם כך בנה צבא של אורקים דוגמת הפוסטמה המטורפת גוטליב, הבהמה הגסה רגב , החזירה הפרסיה אטבריאן... ואיאפשר בלי להזכיר את להקת הכלבים ... קרעי , אמסלם , זוהר , קיש , ברקת , ווטורי , ויש גם לציני חצר ... הגמד היהיר סמוטריץ.... ושר הפיתות והעיקר טוק בן חזיר11:51 25.11.2025
