מיד כשמדינת ישראל יצאה מהלם והתדהמה הראשוני שאחז בה עם פרוץ טבח שמחת תורה גילינו ב"הפתעה" שהדור שחשבו עליו שהוא דור הטיק-טוק והמסכים התגלה כדור הרעות והגבורה. דור שראה את האחר, דור שהפך את הבלתי אפשר לממשי.

בחודש האחרון אני גר ברכב. ככה זה בשוהם שהסניף רחוק, ובבית מאורי מדריכה של שבט זרעים, אראל מדריך של שבט ניצנים ומיטב חניכה בשבט זרעים. אוצר המילים שלנו בחודש האחרון מתבסס על "ישב"צ עם רוני הקומונרית". "המד"ש שלנו" או "לילה לבן".

הם לומדים להיות מבוגר-צעיר משמעותי

בשבת הקרובה תנועת בני עקיבא תציין ברחבי הארץ את "שבת הארגון". שבת הארגון היא שבת שיא לפעילות של חודש שלם שאמור להשליך על השנה כולה. את החודש הזה עוטף נושא מרכזי. השנה בחרו את הנושא: "ודור יקום וחי". וממבט של הורה אני רואה כיצד לוקחים את הערך הזה ומנסים להתאים אותו לכל שכבת גיל. איך מחדדים יעדים מתמודדים עם אתגרים ומשוחחים על נושאים ברומו של סניף עד רומה של אומה. וכן, נותנים מקום של כבוד לגיבורי החייל ששילמו בחייהם כדי שכולנו נוכל לקום ולחיות פה.

מדהים כל שנה מחדש לראות את המסירות של המדריכים והחניכים כדי שהמופע, השיר והריקוד יצאו הכי מדויק שאפשר. מדהים לראות כיצד משלבים נערים ונערות בעלי צרכים מיוחדים בפעילות בסניף, מרגש לפקוד את הסניף בשבת בבוקר אחרי התפילה ולהביט על הקירות המושקעים והמרגשים שאת הכול מנהלים ביד רמה חבורה צעירה של בני נוער ומעליהם מנצחת קומונרית אחת.

התהליך הזה שעוברים בני הנוער שלנו בתנועות ובגופי הנוער מעצב אותם כמנהיגים צעירים. הם לומדים להבחין בעיקר וטפל. הם לומדים לשלב את הבולטים והדומיננטיים עם אלו הצריכים חיזוק, הם מתרגלים את העבודה בצוות, את השיח למול ההורים. הם לומדים להיות מבוגר-צעיר משמעותי לחניכים צעירים מהם. מעל לכול – הם לומדים לקחת אחריות.

אתם בניין הכוח והחוסן של החברה הישראלית

אני פונה מכאן לכל המדריכות והמדריכים הצעירים. אל יקל בעינכם התרמיל האיכותי אותו אתם מגבשים על גבכם בתקופת ההדרכה בתנועה ובעיקר בחודש הארגון. אתם תישאו אותו על גבכם לקראת השנים החשובות בהם תתרמו כל אחת ואחד למדינה בצבא או בשירות לאומי. אתם תביאו את התרמיל הזה ובעזרתו תישאו יחד במסע המשותף של המיזם המופלא שנקרא מדינת ישראל. כן, תמשיכו לשאת את לפיד השותפות והשילוב את "ו" החיבור המופיעה בסלוגן התנועה "תורה ועבודה". תמשיכו לשאת אותו בעתיד בכל תפקיד שתמלאו.

שתעמדו במוצאי שבת בהמוניכם נרגשים מול ההורים במפקד המסורתי, רגע אחרי ששבט "זרעים" יהפוך לשבט "נבטים" ושבט הרא"ה יזכה לשם חדש לכל חייו, ותשירו את המנון התנועה "קדימה בני עקיבא הידד במעלה" – זכרו שאתם באמת במעלה. הערכים אותם אתם סופגים בבני עקיבא, ובשאר תנועות הנוער האחרות, בחודש הארגון ובכל שנת הפעילות הם לבנים חשובות בבניין הכוח והחוסן של החברה הישראלית.

רועי לחמנוביץ' הוא יועץ אסטרטגי ומומחה למגזרים.