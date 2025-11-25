כוחות הביטחון חיסלו את המחבל סולטאן אל גאני, שרצח את גדעון פרי ז"ל באזור התעשייה בראון באמצעות פטיש, חטף את אקדחו ורכבו ונמלט

כוחות הביטחון חיסלו היום (שלישי) לפני זמן קצר את המחבל סולטאן אל גאני. המחבל רצח את גדעון פרי ז"ל לפני שנה וחצי. הפיגוע התרחש באזור התעשייה בראון באמצעות פטיש. אל גאני רצח חטף את אקדחו של פרי ואת רכבו ונמלט.

בפעילות שנמשכה לאורך כל הלילה, עצרו לוחמי יחידת דובדבן, סיירת צנחנים וכוחות שב"כ חמישה מחבלים סייענים. לאחר מכן, הכוחות כיתרו את המבנה שבו התבצר המחבל אל גאני. בהמשך התבצעו חילופי אש, בסיומן הלוחמים חיסלו את המחבל. לאחר סריקות במבנה, הכוחות מצאו ״קרלו״, M16, מטען ומחסניות עם תחמושת.

הפיגוע הרצחני התרחש ב- 18 באוגוסט 2024, מצה"ל ושב"כ נמסר: "שב״כ וצה״ל ניהלו מאמץ מודיעיני מתמשך עד לסגירת המעגל וחיסולו של המחבל. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול במאמצים רחבים לסיכול טרור, מול כל מי שיפגע או ינסה לפגוע באזרחי ישראל וכוחות הביטחון".

כזכור לאחר שנה וחצי של מרדף. הלילה בפעילות משותפת של כוחות הביטחון חוסל המחבל עא ראוף שתייה. עא ראוף רצח בפיגוע דריסה במוצב 6 שבכניסה לשכם את סמ"ר דייגו גבריאל הרסאג' ז"ל וסמ"ר אליה הלל ז"ל מגדוד נחשון. במהלך הפעילות הפעילו הלוחמים אש כבדה לעבר המבנה בו התבצר המחבל. הכוחות השתמשו בין היתר בירי מדויק, טילי מטאדור, רחפן נפץ ואמצעים נוספים.