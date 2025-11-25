הסדרה הישראלית "ילד רע" של HOT הגיעה לגמר קטגוריית הדרמה הטובה ביותר בטקס האמי הבינלאומי בניו יורק והתחרתה מול שלוש הפקות עולמיות בלבד. מי קטפה את הפרס?

הסדרה הישראלית "ילד רע" של HOT התברגה בין ארבע הפיינליסטיות בקטגוריית סדרת הדרמה הטובה ביותר בטקס האמי הבינלאומי שנערך אמש (שני) בניו יורק. למרות שהפרס הלך לסדרה הבריטית "יריבים", עצם ההגעה לשלב הגמר היא הישג משמעותי לתעשיית הטלוויזיה הישראלית.

הטקס היוקרתי, שנערך זו השנה ה-53, מציין את מיטב ההפקות הבינלאומיות מחוץ לארצות הברית. "ילד רע", שכבר זכתה בפרס האקדמיה הישראלית לטלוויזיה ובפרס הדרמה בפסטיבל סדרות ברלין, עמדה מול שלוש הפקות בלבד בשלב הגמר: הסדרה המקסיקנית Las Azules, ההולנדית Koek והבריטית Rivals, שזכתה לבסוף.

המשלחת הישראלית בניו יורק

לטקס הגיעה משלחת מכובדת שכללה את מנכ"לית HOT טל גרנות, יו"ר SIPUR שרי רדסטון, המייסדים גדעון תדמור ואמיליו שנקר, היוצרים רון לשם והגר בן אשר, והשחקנים גיא מנסטר, עודד מנסטר, לירז חממי, נטע פלוטניק ובן סולטן.

על הסדרה

"ילד רע" מבוססת על סיפור חייו האמיתי של הסטנדאפיסט דניאל חן, שהעביר חלק משנות נעוריו בכלא נוער.

גיבור הסדרה הוא דין, בן 13, אלוף שחמט הסובל מהפרעת קשב, שחייו מתגלגלים לבית המעצר אבו-כביר ומשם לכלא נוער. בכלא, שבו ילדים נרדמים מחובקים ומתגעגעים לאמא אבל גם מוכנים לפגוע אחד בשני בשמן רותח, ההומור הופך לנשק ההישרדות של דין, לצד חברות נפש עם אסיר ותיק ובימאית תיאטרון שמפעילה סדנת משחק.

הסדרה, בבימויה של הגר בן אשר ובכיכובם של גיא מנסטר, לירז חממי, בת חן סבג, נטע פלוטניק ובן סולטן, זכתה לשבחים רבים בישראל ובעולם. לאחרונה הודיעה HOT על חידושה לעונה שנייה.