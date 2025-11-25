ד״ר אלרם מנהלת את בית החולים הדסה הר הצופים משנת 2017, ובתום 8 שנות ניהול בחרה לצאת לדרך חדשה והודיעה על סיום דרכה בהדסה לקראת סוף שנה זו. זה הבכיר שישמש כממלא מקומה עד למינוי מנהל קבוע

הנהלת המרכז הרפואי הדסה וד״ר תמר אלרם, מנהלת בית החולים הדסה הר הצופים, מודיעים היום (שלישי) על סיום תפקידה של ד״ר אלרם.

ד״ר אלרם מנהלת את בית החולים הדסה הר הצופים משנת 2017, ובתום 8 שנות ניהול בחרה לצאת לדרך חדשה והודיעה על סיום דרכה בהדסה לקראת סוף שנה זו.

מנכ״ל המרכז הרפואי הדסה, פרופ׳ יורם וייס מסר כי הנהלת המרכז הרפואי, דירקטוריון הדסה וצוותי בתי החולים מאחלים לד״ר אלרם הצלחה רבה בהמשך הדרך ומודים לה על השנים בהן עמדה בראש בית החולים בהר הצופים והובילה אותו להישגים רבים.

״פעילותה של ד"ר אלרם למען צוותי בית החולים ומטופליו תרמה לקידומו והנגישה רפואה מצוינת ואנושית לכל הבאים בשערי בית החולים. אני סמוך ובטוח שאת יכולות הניהול שלה תביא איתה ד״ר אלרם אל השלב הבא בדרכה המקצועית. אני מודה לה על הדרך המשותפת יחד״.

פרופ׳ וייס עדכן כי פרופ' אבי ישראלי, שכיהן בעברו כמנכ״ל משרד הבריאות ומנכ״ל הדסה, ישמש כממלא מקום מנהל הדסה הר הצופים עד למינוי מנהל קבוע. ״אנו סומכים על פרופ' אבי ישראלי שיוביל את הספינה בבטחה ובהצלחה כממלא מקומה הזמני של ד״ר אלרם״.

ד"ר אלרם: "אני מכירה תודה לנשות הדסה, לדירקטוריון, לפרופ' יורם וייס ולהנהלת המוסד, על הזכות הגדולה שניתנה לי בשמונה השנים האחרונות, לשים את הדסה הר הצופים על המפה. צוות בית החולים מהווה השראה עבורי, למסירות לב, ענווה ואהבת האדם באשר הוא