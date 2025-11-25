הגשם הסוער שירד הבוקר בשומרון גרם להצפות רבות. 10 משפחות נאלצו להתפנות אחרי שהמים הגיעו לגובה של מטר. צפו בתיעוד מהצפת בית ביישוב אלקנה

שומרון: בגלל מזג האוויר עשר משפחות פונו הלילה (בין שני לשלישי) מבתיהם באלקנה שבשומרון בעקבות הצפות. המים הגיעו לגובה מטר, ונכנסו לתוך בתים ביישוב. אמא וביתה התינוקות חולצו בשלום.

בתיעוד של אחת ההצפות, נראה בית פרטי מלא בגשם שיורד דרך הקומה העליונה שלו, ומציף גם אותה וגם את הקומה התחתונה.

מכבאות והצלה נמסר: לוחמי אש ממרחב שומרון פעלו לפני שעה קלה לחילוץ אזרחים מבתיהם בעקבות הצפות ביישוב אלקנה בשומרון. לוחמי האש שהגיעו למקום דיווחו כי זיהו הצפות במספר בתים, ומפלס המים היה בגובה של מטר לערך דבר שהקשה על הדיירים לצאת, ובייחוד להוציא את הילדים הקטנים מהבתים ומיד פעלו להוצאת בבטחה.

רשף תומר בכר מפקד המשמרת: "קיבלנו דיווח על אזרחים שנלכדו בבתיהם בעקבות הצפות. במרחב שומרון נערכנו מבעוד מועד לאירוע מזג האוויר הסוער, ויצאנו בצוותים מתוגברים למקום. עם ההגעה יצרנו קשר עם האזרחים וביצענו תעדוף לחילוצם, ולאחר מכן חילצנו אותם מבתיהם ללא פגע".