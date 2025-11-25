צה״ל סיכל ניסיון הברחת סמים באמצעות רחפן בגבול המערבי, עצר חשוד והחרים ציוד, על רקע החמרת הנהלים באזור הגבול והגדרת הברחות הרחפנים כאיום ביטחוני

כוחות צה״ל זיהו אמש (שני) רחפן שחצה ממערב לשטח מדינת ישראל בניסיון להבריח סמים. עם האיתור, כוחות הפועלים במרחב חטיבת פארן פתחו במרדף אחר החשוד שנראה מעורב בהברחה. החשוד יחד עם הממצאים הועברו להמשך טיפול גורמי הביטחון.

הכוחות עצרו את החשוד, יירטו ואיתרו את הרחפן, והחרימו רכב שטח לצד הרחפן שנשא את חומרי ההברחה.

כזכור, שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע בתחילת החודש כי הנחה להפוך את השטח הצמוד לגבול ישראל-מצרים לשטח צבאי סגור ולשנות בהתאם את הוראות הפתיחה באש. השר סיכם עם ראש השב"כ דוד זיני כי יפעלו להגדרת איום הברחות האמל"ח עם רחפנים כאיום טרור: "אנחנו מכריזים מלחמה – כל מי שיחדור לשטח האסור ייפגע"