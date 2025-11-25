מקרון יוצא נגד תוכנית השלום כשבמקביל כטב"מים רוסים חדרו לרומניה על פי משרד החוץ הרומני, נשיא צרפת: "שוקל לשלוח חיילים"

השיחות בז'נבה בין האמריקנים, האוקראינים והאירופים על תוכנית השלום של טראמפ הסתיימו אמש, והרוחות באירופה סוערות. במקביל כטב"מים רוסים חדרו הבוקר (שלישי) לרומניה על פי משרד החוץ הרומני.

בעוד פרשנים רבים טוענים כי המתווה המתגבש פרו רוסי בעיקר בשל הקיצוץ המשמעותי בכוחו של הצבא האוקראיני. נשיא צרפת עמנואל מקרון תוקף את ההסכם ומודיע כי הוא שוקל שליחת חיילים צרפתים.

מקרון הבהיר כי למרות שהוא מברך על הכיוון הכללי של יוזמת השלום, ישנם סעיפים הדורשים שיפור משמעותי במו"מ. המסר שלו חד: "אנחנו בעד שלום, אבל לא שלום שהוא בפועל כניעה". הנשיא הצרפתי הדגיש שוב ושוב כי אין להכתיב לאוקראינים על אילו שטחים לוותר, והבהיר בנוגע לנכסים הרוסיים המוקפאים: "ההחלטה נמצאת בידיים אירופאיות בלבד".

מקרון הביע חשש כי ללא צבא אוקראיני חזק ומשוקם, רוסיה עלולה לנצל את הפסקת האש כדי להתחמש ולפלוש שוב תוך חצי שנה או שנה. "הערובה הביטחונית הטובה ביותר לאוקראינה היא צבא חזק", קבע. בצעד חריג, מקרון לא פסל את האפשרות של שליחת "כוחות הרתעה" צרפתיים לאדמת אוקראינה – אך סייג זאת ליום שאחרי חתימת הסכם השלום. הכוונה היא לכוחות משותפים (שעשויים לכלול גם בריטים וטורקים) שיעסקו באימון וחיזוק הצבא המקומי, ולא בלחימה בפועל.

לקראת פסגת "קואליציית המתנדבים", מקרון שרטט תמונת מצב מדאיגה עבור צרפת ואירופה כולה. לדבריו, האיום הרוסי אינו מסתכם באוקראינה: "רוסיה היא האיום הגדול ביותר על צרפת כיום". הוא פירט שורה של איומים, החל ממתקפות סייבר על בתי חולים ושימוש בנשק האנרגיה, ועד לעידוד הגירה בלתי חוקית למזרח אירופה וליבוי אנטישמיות בתוך צרפת.