אברי גלעד תוקף בחריפות את השרה עידית סילמן, בעקבות התנהלותה אמש במשכן הכנסת, אליה התלווה פעיל הימין מרדכי דוד

איש התקשורת אברי גלעד, תוקף בחריפות את השרה עידית סילמן, בעקבות תמיכתה בפעיל הימין מרדכי דוד. אמש הגיע דוד למשכן הכנסת ונכנס למזנון הכנסת. כשהתבקש לא להיכנס אמרה סילמן לנוכחים "הוא איתי".

גלעד תקף את סילמן בתכניתו היומית עם יאיר שרקי, ואמר: "לא יאומן מה השרה סילמן מוכנה לעשות בשביל לקושש. כשהיא הייתה בממשלת השינוי הערכתי אותה, אמרתי שהיא גברת שיצאו ממנה דברים והיום היא יורדת יותר נמוך בכל יום. רמות הכעס, הבוז והבחילה שהאישה הזו גורמת לי – זה לא יאומן".

על מרדכי דוד עצמו אמר גלעד: "הוא התלבש על פוליטיקאים מטומטמים וצינים שמחפשים לייצר באמצעותו כאוס במדינה. הם הופכים אותו לבן אדם שיכול להיכנס לקודש הקודשים של מדינת ישראל, להעליב חברי כנסת ולדבר בוועדת כנסת".