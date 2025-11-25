אזרחים שהבחינו באדם שהתמוטט ברחוב בבאר שבע, יצרו קשר עם מד"א והצליחו להציל את חייו. הפרמדיקים ביצעו פעולות החייאה ודפיברילטור והמטופל פונה לאחר מכן לבית החולים כשהוא בהכרה מלאה

גבר בן 79 שיצא הבוקר (שלישי) מביתו בבאר שבע, התמוטט – וניצל בזכות ערנות גבוהה של אזרחים שהיו במקום ודפיברילטור.

בשעה 06:50 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב, על גבר שהתמוטט ברחוב. פרמדיקים של מד"א תדרכו את האזרחים שהתקשרו לדווח עליו, וכאשר הגיעו לזירה העניקו לו טיפול רפואי, שכלל גם החייאה ומתן שוקים חשמליים ממכשיר המפעם (דפיברילטור). לאחר ביצוע הפעולות ליבו של המטופל שב לפעום והוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים סורוקה, כשהוא בהכרה מלאה.

פרמדיק מד"א חגי עמית וחובשי רפואת חירום במד"א אליעזר קלינגמן ופלג גולן, סיפרו: "קיבלנו דיווח על גבר שהתמוטט ברחוב. במקביל לתדרוך אזרחים ממוקד 101 של מגן דוד אדום לביצוע פעולות החייאה בסיסיות".

"הגענו למקום במהירות, המשכנו את הטיפול הרפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה מצילות חיים שכללו שימוש במכשיר מפעם (דפיברילטור) ולאחר מתן 3 שוקים חשמליים ליבו של המטופל שב לפעום, הכנסנו אותו לניידת טיפול נמרץ ופינינו אותו לחדר הטראומה בבית החולים כשהוא בהכרה מלאה ומצבו טוב", סיכמו השניים.