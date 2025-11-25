באופוזיציה מביעים חשש כי אם המצב הנוכחי יימשך ולא יהיה שינוי בזהות המפלגות שיתמודד בבחירות הקרובות, הניצחון יהיה של נתניהו

בחירות 2026: בעוד הימין ממשיך לצופף שורות סביב ראש הממשלה בנימין נתניהו, בשמאל-מרכז המצב שונה אך קבוע – מספר גדול של מפלגות כמעט בלי הבדלים ביניהן, שכל אחד מראש המפלגה זועק "אני בראש".

ככל שיותר ויותר סקרים מתפרסמים, באופוזיציה מבינים שהם בבעיה גדולה שאם לא תיפתר עשויה להגיש לנתניהו ניצחון נוסף בבחירות.

על פי הדיווח של מתי טוכפלד באתר 'מעריב', באופוזיציה – שכרגע מובלת על ידי מי שאינם חברי כנסת בכלל – נפתלי בנט ויאיר גולן – מביעים חשש מבני גנץ, שעל פי רוב הסקרים אינו עובר את אחוז החסימה.

באופוזיציה מבינים שאם גנץ יתעקש להמשיך להתמודד עד הסוף, הוא עשוי להפיל את הגוש כולו ולהביא שוב לניצחון הימין.