מקורבי שר הביטחון ישראל כ"ץ המשיכו לתקוף את הרמטכ"ל אייל זמיר: "הרמטכ"ל פעל בהתאם לסמכותו אבל על סמך מידע חלקי ובאופן בלתי ממצה".

מקורבי שר הביטחון ישראל כ"ץ המשיכו הבוקר (שלישי) את הסכסוך בין השר לרמטכ"ל אייל זמיר: "הרמטכ"ל פעל בהתאם לסמכותו אבל על סמך מידע חלקי ובאופן בלתי ממצה".

ההודעה המלאה: "אין ספק כי עם השלמת התחקירים לא יהיה מנוס מנקיטת צעדים נגד בכירים נוספים בצה"ל והחמרת הצעדים נגד בכירים אחרים. הרמטכ"ל פעל בהתאם לסמכותו אבל על סמך מידע חלקי ובאופן בלתי ממצה. שר הביטחון עמד על מיצוי ופרסום התחקירים בזמן הרמטכ"ל הקודם – דבר שהביא לשינוי הגדול בצה"ל – וכך יהיה גם כעת".

עוד באותו נושא כ"ץ מגיב לרמטכ"ל: "הוא כפוף לי, לא מתכוון להתנצח בתקשורת" 20:11 | חדשות סרוגים 4 0 😀 👏

"שר הביטחון יעמוד על כך שכל החומר על אירועי ה-7 באוקטובר ייחקר במלואו, בהתאם להמלצות ועדת האלוף (במיל') סמי תורג'מן, וייחשף בפני הציבור ובפני המשפחות השכולות ויוסקו המסקנות המתבקשות ולא יתאפשר שום טיוח. שר הביטחון יחד עם רה"מ וצה"ל ימשיכו לפעול כאגרוף אחד ובעוצמה בכל הזירות כפי שנעשה עד כה".

אמש פורסם כי אחרי הוויכוח הפומבי במיוחד, שר הביטחון ישראל כ"ץ ורב אלוף אייל זמיר, זומנו לשיחת בירור בהולה בלשכת ראש הממשלה נתניהו. אחרי העימות הפומבי והחריג שנרשם בימים האחרונים בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר. ראש הממשלה בנימין נתניהו זימן את השניים לשיחת בירור דחופה בלשכתו.

הקרע שנחשף לעיני הציבור, והטונים החריגים שעלו בין שני גורמי הביטחון הבכירים, עוררו הד תקשורתי וציבורי חריף. כעת מנסה נתניהו להשיב את הסדר ולמנוע הידרדרות נוספת בצמרת המערכת הביטחונית. לפי גורם ביטחוני, הפגישה שתיערך היום נחשבת יוצאת דופן ומהווה שיחת הבהרה מיוחדת, המתקיימת בנוסף לפגישה הביטחונית המורחבת שתוכננה ליום זה מראש.