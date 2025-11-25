מנהל השירות המטארולוגי ד"ר עמיר גבעתי עדכן לפני זמן קצר, כי תחנת נווה צוף שבשומרון רשמה 128 מ"מ תוך ארבע שעות

שיא גשם חדש נרשם במרכז הארץ. מנהל השירות המטארולוגי ד"ר עמיר גבעתי עדכן לפני זמן קצר, כי תחנת נווה צוף שבשומרון רשמה 128 מ"מ תוך ארבע שעות.

בתוך כך, בעקבות מזג האוויר הסוער, עשר משפחות פונו הלילה (בין שני לשלישי) מבתיהם באלקנה שבשומרון בעקבות הצפות. המים הגיעו לגובה מטר, ונכנסו לתוך בתים ביישוב. אמא וביתה התינוקות חולצו בשלום.

גשם, לפנות בוקר, בחיפה. צילום - עומרי סלנר

מכבאות והצלה נמסר: לוחמי אש ממרחב שומרון פעלו לפני שעה קלה לחילוץ אזרחים מבתיהם בעקבות הצפות ביישוב אלקנה בשומרון. לוחמי האש שהגיעו למקום דיווחו כי זיהו הצפות במספר בתים, ומפלס המים היה בגובה של מטר לערך דבר שהקשה על הדיירים לצאת, ובייחוד להוציא את הילדים הקטנים מהבתים ומיד פעלו להוצאת בבטחה".

רשף תומר בכר מפקד המשמרת: "קיבלנו דיווח על אזרחים שנלכדו בבתיהם בעקבות הצפות. במרחב שומרון נערכנו מבעוד מועד לאירוע מזג האוויר הסוער, ויצאנו בצוותים מתוגברים למקום. עם ההגעה יצרנו קשר עם האזרחים וביצענו תעדוף לחילוצם, ולאחר מכן חילצנו אותם מבתיהם ללא פגע".