רשת ענקית של סחר בסמים הופללה בדרום תל אביב באמצעות שלושה שוטרים שפעלו כסמויים בחודשים האחרונים. שמונה חשודים נעצרו אמש (שני) בחשד לסחר בסמים בהיקפים גדולים.
במהלך החודשים האחרונים, כאמור שלושה שוטרים הופעלו סמויים. השוטרים ביצעו "עוקצים" (עסקאות סמים באזור דרום תל אביב) בפעילות. מהמשטרה נמסר כי הפעילות שהתרחשה בהובלת משטרת שר"ת של מרחב איילון וזרוע מג"ב ת"א, מצטרפת לרצף פעילויות שמתבצעות באזור, במטרה לצמצם את הפעילות הפלילית ולהגביר את תחושת הביטחון של התושבים.
במסגרת הפעילות, בוצעו כעשרים עסקאות סמים על ידי השוטרים הסמויים. השוטרים אספו חומרי חקירה רבים, אודות מספר מקומות בהם פועלות תחנות סמים, המוכרות סמים ומהוות מחולל פשיעה לגורמים עבריינים. בעקבות החקירה התגלה כי החשודים מכרו סמים מסוג הרואין וקוקאין בכמויות גדולות לקליינטים שונים, לרבות נתינים זרים המתגוררים בדרום תל אביב.
במהלך הפעילות הסמויה של המשטרה הופללו עשרה חשודים וצפויים מעצרים נוספים. כאמור, בחשודים תושבי האיזור, בשנות ה-30,ה-40 וה-50 לחייהם. הם הועברו לחקירה במשטרת שר"ת ויובאו היום לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרם.
