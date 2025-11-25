ארגון משמרות המהפכה של איראן הגיב לחיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה, הית'ם טבאטבאי – ואומרים כי פעולת התגובה על חיסולו תגיע: "התגובה תהיה כואבת"

ארגון משמרות המהפכה של איראן הגיב לחיסולו של רמטכ"ל חיזבאללה, הית'ם טבאטבאי – ואומרים כי פעולת התגובה על חיסולו תגיע והיא תהיה "קשה וכואבת" כהגדרתם.

נזכיר, כי מלבד היותו של טבאטבאי בכיר בציר האיראני, הוא גם אזרח איראן, כך שאיראן רואה בחיסולו גם פגיעה בעצמה.

בהודעה מטעם הארגון נכתב, בין היתר: "הנקמה על חיסול רמטכ"ל חיזבאללה, הית'ם טבאטבאי, תתבצע במועד המתאים". עוד הם איימו כי "התגובה תהיה מכה קשה וכואבת".