התפתחות דרמטית בפרשת ההסתדרות, בכיר ברשות מקומית במרכז הארץ נעצר עם נחיתתו בנתב"ג ע"י חוקרי להב 433 כשהוא חשוד בין היתר בשוחד בחירות כך על פי הפרסום ב-N12.
בשבוע שעבר קבלן ממרכז הארץ שמסר עדות בפרשת השחיתות בהסתדרות "יד לוחצת יד" ונחשב למקורבו של יו"ר הסתדרות ארנון בר דוד – שם קץ לחייו. כך על פי הדיווח של איציק סבן בישראל היום.
על פי הדיווח, גורם משטרתי ציין כי הקבלן מסר עדות לפני כשבוע בעקבות עבודות שביצע עבור משפחת בר דוד. לאור זאת, הוא זומן למתן עדות בלהב 433 בפני אחד מחוקרי הפרשה וחוקר מטעם רשות המיסים. בתום העדות הוא חזר לביתו ואמש כאמור שם קץ לחייו.
אליסה
אתם. מוזמנים להגיע למבשרת פאתי איזורים מסויימים לקראת בחירות שוחד ועוד שוחד, רק דוגמא. אחת מיני רבות.07:45 25.11.2025
אליסה
