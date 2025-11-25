בהודעה שהוציאה חברת החשמל בעקבות מזג האוויר הסוער היא קוראת לציבור: "התרחקו מחוטי חשמל קרועים, מדובר בסכנת חיים"

ההודעה המלאה: "בעקבות מזג האוויר הסוער והרוחות העזות קיימת סכנה של קריעת חוטי חשמל , בין היתר בשל פגיעת חפצים שעפים ברוח. במקרה של חוט חשמל קרוע, יש להתרחק מיד מהמקום ולהודיע מיידית למוקד 103 של חברת החשמל או למשטרה בטלפון 100. מדובר בסכנת חיים. צוותי החברה פרוסים בשטח וערוכים לטפל במהירות בכל תקלה על מנת להחזיר את אספקת החשמל לסדרה".

מוקדם יותר פורסם כי בגלל מזג האוויר עשר משפחות פונו מבתיהם באלקנה שבשומרון בעקבות הצפות. המים הגיעו לגובה מטר, ונכנסו לתוך בתים ביישוב. אמא וביתה התינוקות חולצו בשלום.

מכבאות והצלה נמסר: לוחמי אש ממרחב שומרון פעלו לפני שעה קלה לחילוץ אזרחים מבתיהם בעקבות הצפות ביישוב אלקנה בשומרון. לוחמי האש שהגיעו למקום דיווחו כי זיהו הצפות במספר בתים, ומפלס המים היה בגובה של מטר לערך דבר שהקשה על הדיירים לצאת, ובייחוד להוציא את הילדים הקטנים מהבתים ומיד פעלו להוצאת בבטחה.