אחרי שנה וחצי ובסופו של מרדף ארוך: חוסל המחבל שהרג שני לוחמי גדוד נחשון באחת הכניסות לעיר שכם בפעילות של לוחמי ימ״מ ושב״כ

לאחר שנה וחצי של מרדף בפעילות משותפת כוחות הביטחון הלילה (בין שני לשלישי) חוסל המחבל עא ראוף שתייה הלילה (בין שני לשלישי) שרצח בפיגוע דריסה במוצב 6 שבכניסה לעיר שכם את סמ"ר דייגו גבריאל הרסאג' ז"ל וסמ"ר אליה הלל ז"ל מגדוד נחשון.

במהלך הפעילות הכוחות גילו כי הוא המחבל מתחבא במבנה כשהוא חמוש. , המחבלים ירו לעבר המחבל. לאחר מכן באמצעות סריקה עם רחפן, זוהה המחבל כשהוא מחוסל.

עוד באותו נושא דרמה באיו"ש: כוחות מיוחדים בקרב יריות נגד מחבלים בשכם 21:56 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

הפיגוע הרצחני התרחש, ב-29 במאי 2024.מאז שנמלט מזירת הפיגוע, שב״כ וצה״ל ניהלו מאמץ מודיעיני מתמשך עד לסגירת המעגל שבוצעה הערב על ידי לוחמי הימ״מ והשב״כ ובפיקוד חטיבת שומרון. בנוסף, נעצרו במהלך הפעילות מספר סייענים שפעלו יחד עם המחבל על ידי לוחמי צה"ל.

אמש פורסם כי מערכת הביטחון הודיעה כי כוחות מיוחדים פתח בקרב יריות כנגד מחבלים בעיר שכם, על פי הדיווח מתקיימים חילופי אש כבדים. כוחות צה״ל, ימ״מ ושב״כ פעלו במרחב המזרחי של שכם במסגרת פעילות מבצעית לסיכול תשתיות טרור. לאחר מכן התברר כאמור כי מדובר בחיסול המחבל.