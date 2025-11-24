טראמפ חתם על צו לבחינת סיווג חלקים מ"האחים המוסלמים" כארגוני טרור. הבית הלבן טוען כי הם מסכנים את ביטחון ארה"ב ובעלות בריתה, וצפוי דוח מכריע בתוך 45 יום.

נשיא ארצות-הברית דונלד טראמפ חתם על צו נשיאותי, המכריז על חקירה מעמיקה אל תוך שורה של חלקים וזרועות של הארגון האיסלמי "האחים המוסלמים" לקראת הגדרת הגוף כארגון טרור.

על פי הודעת הבית הלבן, טראמפ הורה לשרי ממשלו לפתוח בחקירה מעמיקה לתוך שורה של תת הארגונים המרכיבים את "האחים המוסלמים".

מדובר בצעד משמעותי, שמצביע על כוונת הממשל להביא את המהלך למימוש מהיר והחלטי, הנשיא הורה כי יבוצעו חקירות בזק של עד 45 יום לקראת הגדרה חוקית מלאה.

בהודעת הממשל נמסר כי "המטרה היא לשבש ולחסל את יכולותיהם של אותם פרקים, למנוע מהם משאבים ולהפסיק כל איום על אזרחי ארה"ב ועל ביטחון לאומי." עוד נטען כי רשת האחים המוסלמים "מובילה פעילות טרוריסטית וחתרנית נגד אינטרסים ובעלות ברית של ארה"ב במזרח התיכון".

הבית הלבן מציין שגורמים בארגון היו מעורבים בעידוד אלימות ובהתמיכה בטרור לאחר מתקפת 7 באוקטובר, וכי הצו משתלב במהלך רחב יותר של ממשל טראמפ, כולל צעדים נגד החות'ים, לחיזוק היציבות והביטחון באזור.