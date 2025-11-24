סטיב באנון, שדרן שמרני אמריקאי ואנטי-ישראלי מובהק, הביע את חיבתו לעיתון הארץ וחשבון הטוויטר של העיתון באנגלית עשה מזה פרסומת

סטיב באנון, פרשן שמרני אמריקאי, שהיה בעבר מקורב לנשיא טראמפ והפך לאנטי-ישראלי ובעל אמירות אנטישמיות, הודיע בתוכניתו כי "יש לנו פה עותק של העיתון האהוב עלינו, הארץ", והציג לקהל את עיתון השמאל הישראלי.

באנון, שהיה בעבר פרשן מיינסטרים בימין האמריקאי, והפך עם השנים יותר ויותר לגורם שולי וקיצוני בשיח האמריקאי, אשר גם היה בעבר תומך גדול של ישראל, התהפך לאורך השנים האחרונות. ועם הזמן הפך לאחד התוקפים הארסיים ביותר כנגד ישראל בימין האמריקאי.

רק לפני ימים בודדים, באנון חגג את הסטרימר הפוליטי ניק פואנטס, שמוכר באופן גורף בתור ניאו-נאצי, אנטישמי, מיזוגן וגזען. באנון שיבח את הופעתו של פואנטס בשידורו של פרשן פוליטי קיצוני נוסף, טאקר קרלסון.

באנון גם תקף את ישראל פעמים רבות לאורך המלחמה, השחיר את שמה, טען כי היא מבצעת רצח עם, הפיץ תאוריות קונספירציה כמו קשר בין ישראל לפיגועי התאומים בתשיעי לספטמבר ואף הביע סיפוק ממתקפות על ישראל על ידי איראן בזמן מבצע עם כלביא.

חשבון Haaretz.com חשבון האנגלית של עיתון הארץ, שיתף את הסרטון בו מביע באנון את חיבתו להארץ, שהפך לאחד העיתונים המצוטטים ביותר על ידי גורמים אנטי-ישראלים בארה"ב והודיע על מבצע של "50 אחוז הנחה".