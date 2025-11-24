כוחות צה״ל, ימ״מ ושב״כ מנהלים כעת חילופי אש כבדים עם מחבל במזרח שכם במהלך פעילות לסיכול טרור.

מערכת הביטחון מודיעה כי כוחות מיוחדים פתח בקרב יריות כנגד מחבלים בעיר שכם, על פי הדיווח מתקיימים חילופי אש כבדים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הירי בשכם, ללא קרדיט.

כוחות צה״ל, ימ״מ ושב״כ פועלים בשעה זו במרחב המזרחי של שכם במסגרת פעילות מבצעית לסיכול תשתיות טרור. במהלך הכניסה לשטח נתקלו הלוחמים במחבל חמוש, ומערכת הביטחון מדווחת כי במקום התפתחו חילופי אש עזים.

סרטונים מהזירה חושפים כי מתבצעים חילופי אש כבדים בין הצדדים, ועל פי דיווחים של מערכת הביטחון, חוסל לפחות מחבל אחד בשטח.

הפעילות עדיין מתנהלת, והכוחות פועלים על מנת להשתלט על הזירה ולסיים את הקרב.