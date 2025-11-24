רכבו של ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, הותקף הערב באבנים על ידי חרדים קיצוניים. אין נפגעים, אך נגרם נזק.

תקרית חמורה התרחשה באזור שכונת מאה שערים בירושלים, על פי החשד חרדים השליכו אבנים על רכבו של ראש העיר משה ליאון, המשטרה פתחה בחקירה.

תקרית חמורה נוספת של תקיפה על ידי חרדים קיצוניים, ימים בודדים לאחר שהותקף חבר הכנסת יואב בן צור על ידי חרדים קיצוניים ברחוב אדוניהו, הותקף הלילה רכבו של ראש העיר משה ליאון במרחק קצר משם, גם על פי החשד על ידי חרדים קיצוניים.

על פי המידע שנמסר מהמשטרה, רכבו של ליאון נרגם באבנים ברחוב אבינועם ילין בבירה, מרחק קצר ממקום התקיפה של חבר הכנסת יואב בן צור.

התקיפה לא גרמה לנפגעים, אך נגרם נזק לרכב בעקבות פגיעת האבנים. המשטרה הוזעקה למקום ושוטרים החלו בביצוע סריקות בנוסף לפעולות חקירה בשטח.