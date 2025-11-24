נתניהו זימן את שר הביטחון כ"ץ ואת זמיר לשיחת בירור דחופה בעקבות העימות הפומבי ביניהם.

אחרי העימות הפומבי והחריג שנרשם בימים האחרונים בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר. ראש הממשלה בנימין נתניהו מזמן את השניים לשיחת בירור דחופה בלשכתו.

הקרע שנחשף לעיני הציבור, והטונים החריגים שעלו בין שני גורמי הביטחון הבכירים, עוררו הד תקשורתי וציבורי חריף. כעת מנסה נתניהו להשיב את הסדר ולמנוע הידרדרות נוספת בצמרת המערכת הביטחונית.

לפי גורם ביטחוני, הפגישה שתיערך מחר נחשבת יוצאת דופן ומהווה שיחת הבהרה מיוחדת, המתקיימת בנוסף לפגישה הביטחונית המורחבת שתוכננה ליום זה מראש.

העימות בין כ"ץ לזמיר פרץ לאחר שזמיר קיבל את "תחקיר התחקירים" שביצעו קצינים מטעם הרמטכ"ל, ושבסופו של דבר הובילו לצעדים מינורים ביותר כנגד קצינים בכירים בימי טבח אוקטובר.

בתגובה כ"ץ הורה על בדיקה נוספת מטעמו, והקפיא את סבב המינויים המתוכנן.