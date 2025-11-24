התיק נגד ח״כ חנוך מילביצקי צפוי להיסגר לאחר שהמתלוננת, שמעדותה נפתח התיק, נעלמה לחו״ל ואינה ניתנת כך פורסם לראשונה ב-i24NEWS

החקירה נגד יו"ר ועדת הכספים ח"כ חנוך מילביצקי, שנחקר בחשד לאונס והדחה לעדות שקר, צפויה להיסגר לאחר שעיקר חומר הראיות הפך בלתי ניתן להשלמה בעקבות היעלמות המתלוננת לחו"ל. כך פורסם לראשונה הערב בi24NEWS.

על פי פרטי החקירה, מילביצקי מסר במשטרה הצהרות כלליות בלבד ואמר שוב ושוב כי "מעולם לא כפיתי את עצמי על אף אשה", אך נמנע ממתן תשובה עובדתית לשאלה האם התקיימו בינו לבין המתלוננת יחסי מין. החקירה הסתיימה ללא מסירת גרסה מלאה מצדו.

המתלוננת מסרה בתחילה עדות שבה תיארה כי קיבלה תשלום כדי לחתום על תצהיר שלפיו מנהיג "בני ברוך" מיכאל לייטמן לא תקף אותה, וטענה כי במהלך החתימה על התצהיר בחדר מלון, מילביצקי תקף אותה. עדותה כללה הפללה עצמית וקיבלה משקל של עדות מרכזית בתיק.

לפי גורמי חקירה, העדות נגבתה כשנה לפני שמילביצקי זומן לחקירה באזהרה. כאשר נדרש להיחקר, המתלוננת כבר שהתה בחו"ל וניתקה קשר, וניסיונות לאתרה ברוסיה לא צלחו. ללא עדותה, לא ניתן להשלים את התיק.

נכון לעכשיו, החומר שנאסף אינו מאפשר המשך הליכים פליליים, והתיק צפוי להיסגר מחוסר יכולת לגבות עדות מעדת המפתח. עו״ד ציון אמיר, בא כוחו של ח"כ מילביצקי, לא מסר תגובה.