גרטה טונברג קיבלה קנס והורחקה מיומיים מוונציה לאחר שלקחה חלק בצביעת התעלה הגדולה בירוק ובפעולות מחאה נוספות בעיר

גרטה טונברג, "פעילת האקלים" בת ה־22, הורחקה מוונציה למשך 48 שעות ונקנסה ב־150 אירו, לאחר שלקחה חלק במחאה שבמהלכה נצבעה התעלה הגדולה בעיר בירוק. לפי הרשויות באיטליה, טונברג ופעילי "המרד בהכחדה" שפכו לתעלה חומר צבע ירוק שאינו מזיק לסביבה.

טונברג, שהובילה את חלק מהפעולות, נראתה על גדות התעלה כשהיא משתתפת בהנפת שלט ועליו הכיתוב "עצרו את הרס הטבע". בסמוך לכך נערכה גם פעולה קצרה ומתואמת של פעילים נוספים, שצעדו בין התיירים כשהם לבושים אדום עם כיסויי פנים.

עוד באותו נושא תישאר במעצר: פעילת משט פרו פלסטינית נשכה סוהרת בכלא 22:38 | חדשות סרוגים 4 0 😀 👏

מושל מחוז ונטו, לוקה זאיה, מתח ביקורת על המהלך וכינה אותו "חוסר כבוד לעיר ולרגישותה". לדבריו, אף שהחומר אינו נחשב מזהם, עצם הפעולה "עלול לגרום להשפעות סביבתיות".

ב"מרד בהכחדה" מסרו כי המהלך בוצע כחלק מפעילות רחבה שנערכה בעשר ערים באיטליה, שבהן שוחרר אותו צבע לנהרות, לתעלות ולמזרקות, במחאה על מה שהגדירו "כישלון מנהיגי העולם" בוועידת Cop30.

המחאה בוונציה הייתה אחת ההופעות הבולטות האחרונות של טונברג, שחודש קודם לכן נעצרה בישראל במהלך ניסיון של ארגון Global Sumud Flotilla להעביר סיוע לעזה. לאחר שחרורה טענה כי עברה יחס פוגעני במעצר, טענות שמשרד החוץ הישראלי דחה לחלוטין והגדיר "שקריות".

לפי פעילי האקלים, פעולות המחאה נועדו "למשוך את תשומת הלב לשינוי האקלים ולסכנות הגוברות", בעוד שבאיטליה הרשויות הדגישו כי כל פעילות מסוג זה תחויב באכיפה ובסנקציות.