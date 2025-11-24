המשטרה עצרה תושב רמת גן בן 43 בחשד לריסוס הגרפיטי המאיים סמוך לבניין חדשות 13. בביתו נמצאו ממצאים הקשורים לחקירה

קרוב לשבוע לאחר שרוסס הגרפיטי המאיים על בניין חדשות ערוץ 13 בשכונת רמת החייל בתל אביב, המשטרה מודיעה כי עצרה חשוד במעשה. האדם, תושב רמת גן בן 43, נלקח לחקירה וייתכן כי מעצרו יספק לראשונה קצה חוט ממשי לפתרון הפרשה שגרמה לדאגה רבה במערכת החדשות.

על פי הודעת דוברות המשטרה, החקירה נפתחה ב־19 בנובמבר, עם גילוי כתובת הגרפיטי על גבי חומה ברחוב הנחושת הסמוך לבניין חדשות 13. כחלק מהמאמץ לאתר את האחראים, פעלו שוטרי ובלשי תחנת תל אביב צפון במגוון דרכים, ובהן שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים שאפשרו לזהות את החשוד.

עוד באותו נושא בעקבות השמועות הקשות, חדשות 13 בהודעת הבהרה 09:44 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

היום לפנות בוקר הגיעו הבלשים לביתו של החשוד ברמת גן. במהלך החיפוש נמצאו ממצאים שלדברי המשטרה קשורים לאירוע ולחקירה, והוא נעצר במקום. מהמשטרה נמסר כי החשוד הועבר לחקירה בתחנת תל אביב צפון וייבדק הקשר שלו לא רק לריסוס הגרפיטי, אלא גם לנסיבות ולמניע שמאחורי המעשה.

בחדשות 13 הביעו תקווה שהמשטרה תגיע לחקר האמת במהרה, וכי האירוע – שהעלה חשש לאיום על עובדי הערוץ – יקבל מענה ברור.