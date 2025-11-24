העיתונאית ואשת התקשורת, אילה חסון, תוקפת את החלטת הרמטכ"ל שלא לנקוט בסנקציות נגד מספר קצינים בכירים על אף חלקם במחדל השבעה באוקטובר.
חסון תקפה במרומז וכתבה: "תארו לכם איזה ש.ג מקבל התרעה על אולי חדירה לבסיס, במקום לשמור הוא נרדם. בינתיים מחבל אחד חודר ופוגע חלילה בחייל אחד. מעלים את הש.ג למשפט, אבל אז הוא אומר להם, לקחתי אחריות".
היא המשיכה: "לא שופטים אותו, מסביב כולם מוחאים לו כפיים וואוו איזה גבר, לקח אחריות, על הדרך הוא גם מקליט את עצמו עם גרסה מאתרגת".
"לקחו אחריות, בושה. מזמן הייתה חייבת לקום ועדת חקירה אמיתית", כתבה חסון.
יורם אברג'יל
הצבועה18:17 24.11.2025
יורם אברג'יל
הצבועה18:17 24.11.2025
טוני
הפעם האחרונה שמישהו לקח אחראיות ללא שום משמעות היתה באסון במירון. איילה חסון, למי שתהה, לא טענה שיש בעיה למנות אדם "שלקח אחראיות" למותם של 45 אנשים לתפקיד יושב ראש...
הפעם האחרונה שמישהו לקח אחראיות ללא שום משמעות היתה באסון במירון. איילה חסון, למי שתהה, לא טענה שיש בעיה למנות אדם "שלקח אחראיות" למותם של 45 אנשים לתפקיד יושב ראש הכנסת. לא הפריע לה שהמדינה תשמור לו מקום קבורה בחלקת גדולי האומה בהר הרצל.המשך 18:21 24.11.2025
אחד
כל הזמן מדליף עיתון ארץ18:40 24.11.2025
חנוך
נתניהו אפילו לא לקח אחראיות מהפה ולחוץ על חלקו באירוע ה 7/10. מדובר, כזכור, במי שלוקח קרדיט על כל אירוע חיובי שמתרחש תחת ממשלתו. משום מה, מעולם לא קרה שהוא...
נתניהו אפילו לא לקח אחראיות מהפה ולחוץ על חלקו באירוע ה 7/10. מדובר, כזכור, במי שלוקח קרדיט על כל אירוע חיובי שמתרחש תחת ממשלתו. משום מה, מעולם לא קרה שהוא לקח אחראיות לאיזה אסון, פשלה, מחדל וכדומה. אז מה נאמר? איילה חסון במקרה לא שמה לב לזה או שהיא סתם חסרת אתיקה מקצועית?המשך 18:29 24.11.2025
טוני
