אילה חסון, תוקפת את החלטת הרמטכ"ל שלא לנקוט בסנקציות נגד מספר קצינים בכירים על אף חלקם במחדל השבעה באוקטובר

העיתונאית ואשת התקשורת, אילה חסון, תוקפת את החלטת הרמטכ"ל שלא לנקוט בסנקציות נגד מספר קצינים בכירים על אף חלקם במחדל השבעה באוקטובר.

חסון תקפה במרומז וכתבה: "תארו לכם איזה ש.ג מקבל התרעה על אולי חדירה לבסיס, במקום לשמור הוא נרדם. בינתיים מחבל אחד חודר ופוגע חלילה בחייל אחד. מעלים את הש.ג למשפט, אבל אז הוא אומר להם, לקחתי אחריות".

היא המשיכה: "לא שופטים אותו, מסביב כולם מוחאים לו כפיים וואוו איזה גבר, לקח אחריות, על הדרך הוא גם מקליט את עצמו עם גרסה מאתרגת".

"לקחו אחריות, בושה. מזמן הייתה חייבת לקום ועדת חקירה אמיתית", כתבה חסון.