סיעת 'יהדות התורה' בכנסת תומכת ברפתנים ומתנגדת לרפורמה בענף החלב המוצעת על ידי משרד האוצר בחוק ההסדרים 2026, ודורשת להוציא אותה מהחוק.
גורמים ביהדות התורה אענו כי רפורמה של סמוטריץ' מהווה "סכנה לקיומם ולפרנסתם של הרפתנים והחקלאים מהרפורמה המוצעת, שתפגע בסופו של דבר גם בצרכנים עצמם. ענף שיהיה תלוי רק ביבוא הופך אותו לנתון בידי זרים ובכזה שעלול להיפסק בכל עת".
בנוסף, חברי הסיעה הבהירו כי הרפומה תפגע בייצור המקומי, ובסופה תעלה את יוקר המחיה ותחליש עוד יותר את השכבות החלשות.
בהודעה מטעם הסיעה נכתב, בין היתר, כי הסיעה דורשת להוציא לאלתר את הרפורמה מחוק ההסדרים ולקיים בעתיד הקרוב דיון ציבורי ומקצועי מעמיק, תוך בחינה החלופות המקצועיות שהציג משרד החקלאות.
יהודה אליהו
כל מה שסמוטריץ עושה הוא נכשל זה הבן אדם שהבטיח שיחזיר את הביטחון והביא עלינו את ה 7.10 זה הבן אדם שהבטיח להוריד את יוקר המחיה ובתקופתו המחירים זינקו זה...
כל מה שסמוטריץ עושה הוא נכשל זה הבן אדם שהבטיח שיחזיר את הביטחון והביא עלינו את ה 7.10 זה הבן אדם שהבטיח להוריד את יוקר המחיה ובתקופתו המחירים זינקו זה הבן אדם שאמר שהקב מיכה הלוי יהיה רב ראשי וזכינו ברב קלמן ברהמשך 17:53 24.11.2025
שירי מנתניה
יהדות התורה דיברו לעניין... נימקו... צודקים. אותי שכנעו. יהדות התורה מבינים באסטרטגיה, הוכיחו אותה עם אסטרטגיית ההשתמטות.18:39 24.11.2025
