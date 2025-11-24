צבא ארצות הברית מבצע הכנות אחרונות לקראת פעולה התקפית ישירה כנגד משטר מאודור בוונצואלה, כך לפי גורמי ביטחון. פיקוד דרום-אמריקה הודיע על עוצר יציאות

פיקוד דרום-אמריקה של צבא ארצות הברית, הורה על עוצר יציאות לחופשה לשבועות הקרובים, במה שמדווח כ"הכנות אחרונות" לפעולה התקפית של חיל האוויר האמריקאי כנגד וונצואלה.

לאורך השבועות האחרונים, מעלה ארצות הברית את רף העימות עם הדיקטטורה הדרום-אמריקאית, וכעת, על פי מקורות, צפויה להגיעה המכה הגדולה, כבר בשבועות הקרובים.

במהלך החודשים האחרונים, התחממה גזרת דרום אמריקה משמעותית. ארצות הברית החלה לתקוף מהאוויר עשרות סירות להברחת סמים, וחיסלה עשרות פעילי קרטל, על פי דיווחים גם בפעולות קרקעיות מוגבלות.

לאחרונה אישר הנשיא טראמפ ל-CIA לפעול בחשאי בשטח וונצואלה, ומפציצים אסטרטגיים החלו לסייר בשמי המדינה ומסביב לה, ונושאות מטוסים הוצבו במרחק נגיעה מחופיה.

כעת, גורמים בפיקוד דרום-אמריקה (SOUTHCOM) של צבא ארצות הברית, מגבילים את כלל יציאות החיילים והלוחמים לקראת תקופת החגים של השבועיים הקרובים. חיילים בתפקידים התקפיים או תומכים קריטיים למאמץ מלחמתי, לא ישוחררו על פי הדיווח לחופשות חג המולד וחג ההודיה, שני החגים המשמעותיים בלוח השנה האמריקאי.

על פי שורה של גורמים, מדובר בהכנות אחרונות לקראת המתקפה המתבשלת על השלטון הדיקטטורי של הנשיא מאדורו במדינה, אשר מואשמת על ידי טראמפ בהיותה מקור מרכזי לסחר הסמים שמציף את רחובות ארצות הברית.