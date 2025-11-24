ח"כ אוהד טל התעמת בסיור במזרח ירושלים עם עובד קונסוליה צרפתית, בטענה כי פעילות הקונסוליה מתבצעת בניגוד לחוק וללא תיאום עם מדינת ישראל

במהלך סיור שנערך היום (שני) במזרח ירושלים, בהובלת ח"כ אוהד טל, יו"ר סיעת הציונות הדתית, תועד עימות מילולי בינו לבין עובד הקונסוליה הצרפתית. הסיור התמקד בתופעת פעילותן של קונסוליות זרות שאינן מאושרות רשמית בישראל, לטענת המארגנים.

העימות התרחש ברחוב אמיל בוטה, שם פועל שלוחה קונסולרית המספקת שירותים לפלסטינים תושבי יהודה ושומרון. במהלך המפגש הטיח טל בפני הדיפלומט כי פעילות הקונסוליה מנוגדת לחוק ולנוהג הדיפלומטי המקובל. לדבריו, הקונסוליה פועלת בתיאום עם הרשות הפלסטינית שמושבה ברמאללה, ובכך חורגת מהקבוע בחוק־יסוד ירושלים בירת ישראל, הקובע כי נציגות זרה רשמית יכולה לפעול בישראל רק אם היא מאומצת למדינת ישראל.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: דוברות ח"כ אוהד טל

לצד הפעילות הקונסולרית, הקונסוליה מקיימת גם פרויקטים ומסגרות תרבותיות שונות. לפי טענות שעלו במהלך הסיור, חלק מהפעילות נתפסת בידי גורמים בישראל כמעוררת מחלוקת או ככזו שמהדהדת מסרים פוליטיים.

את הסיור הוביל ח"כ טל בשיתוף ארגון JCAP, הפועל בנושא זה. לצדו השתתפו חברי הכנסת עמית הלוי, מיכל וולדיגר ואושר שקלים, השרה אורית סטרוק וסגנית ראש עיריית ירושלים חגית משה. המשתתפים עברו בין מספר אתרים במזרח העיר שבהם, לטענתם, מתבצעת פעילות קונסולרית ללא תיאום מלא עם מדינת ישראל.