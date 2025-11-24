גורמים בשורות חיזבאללה מסרו לתקשורת הבינלאומית, כי ארגון הטרור לא מתכוון בהכרח להגיב על חיסול טבטאי באש, אלא לאפשר לממשלת לבנון לפעול דיפלומטית

גורמים צרפתים, עם מקורות מקושרים בארגון חיזבאללה, טוענים כי לארגון הטרור יש תוכנית כיצד להגיב על חיסולו של רמטכ"ל הארגון, טבטבאי. והיא צפויה להפתיע את ישראל.

על פי הדיווח, למרות המכה הקשה שהנחיתה ישראל על חיזבאללה בחיסולו של רמטכ"ל ארגון הטרור ומפקדו בפועל, חיזבאללה לא צפוי להגיב באש על החיסול, כך על פי גורמים בארגון.

גורמים מקורבים להנהגת ארגון הטרור מסרו לתקשורת הצרפתית, אשר בעלת מקורות מהימנים ביותר בלבנון, כי הארגון צפוי להגיב "דיפלומטית" לחיסולו של טבטאי.

עד כה לא ברור מה ההגדרה של תגובה דיפלומטית, מעבר להמתנה לממשלת לבנון למחות כנגד התקיפה בלב הבירה לשורות האו"ם או מוסד דומה, אך נראה כי חיזבאללה איננו מעוניין לשבור את הכלים בהפסקת האש נגד ישראל.