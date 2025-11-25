לקראת חג חנוכה המתקרב, קבלו את מצעד הסופגניות הכי טעימות ושוות שיש. החל מסופגניית השניצל דובאי של גולדיס ועד לסופגניית הטירמיסו של ביסקוטי

חג החנוכה מתקרב אלינו בצעדי ענק, ומה עם לא הסופגנייה מזוהה יותר עם החג החורפי והנפלא הזה? אז יצאנו לבדוק איפה תמצאו את הסופגניות הכי שוות שיש.

ביסקוטי

לקראת חנוכה, משיקה רשת קונדיטוריית ביסקוטי קולקציית סופגניות בהשראת קינוחים איטלקיים קלאסיים מנצחים שלא סתם כבשו את כל העולם. אימפריית המתוקים הולידה אינסוף קינוחים עשירים שהפכו לקלאסיקות מנצחות ומקבלות פה גרסה חגיגית ומרהיבה לחנוכה בידיה של הקונדיטורית רוסלה יונה.

את הקולקציה מלווה ה"אני מאמין" של Il dolce far niente- פתגם איטלקי המקדש את ״המתיקות שבפשטות״ וכל סופגנייה היא חגיגה של טעמים ומרקמים שנושאת עימה את הרוח האיטלקית.

גולת הכותרת של הקולקציה הוא שיתוף הפעולה היחודי בין ביסקוטי ל מותג הקפה NESCAFÉ taster's choice יחד יצרו את סופגניית הטירמיסו, קינוח איטלקי קלאסי ואלגנטי שזוכה לעדנה מחודשת בשלל גרסאות ששוברות את הטיקטוק ונכנס פה לתוך סופגניה עם קרם קפה קטיפתי של הקפה הפופולרי ; שיתוף פעולה עם היזם הקולינרי נדב בורנשטיין. עוד בקולקציה- מ-מילפוליה, שכבשה את משכני האלים דרך הג׳לאטו, שאי אפשר לחיות בלעדיו ועד הטרטופו המשכר והייחודי. כל סופגנייה נוצרה באהבה ובתשומת לב לפרטים, עם מרכיבים איכותיים שמבטיחים חוויית טעם שאין כמותה.

את הקולקציה ניתן יהיה להשיג החל מ: 13.11 הקלאסיות והחל מ- 25.11 המיוחדות בחנויות הרשת.

בין הסופגניות שיוצעו למכירה (16 ₪):

״טירמיסו״ (הטירמיסופגנייה) – במילוי קרם קפה NESCAFÉ taster's choice, גנאש שוקולד לבן, קרם מסקרפונה עשיר וטראפל "ספוג" בקפה.

״טרטופו״ – קרמו שוקולד, ציפוי שוקולד חלב, קרם שנטילי וטראפלס שוקולד

״פציולה ״ – קרם קרמל מלוח, גנאש קינדר, סנדוויץ׳ וופל קינדר מצופה,

״מילפויה״ – קרם תות, ציפוי שוקולד רובי קריספי, קרם שנטילי, בצק עלים מקורמל,

״ג׳לטו פיסטוק״ – קרם פיסטוק, גנאש פיסטוק, קרם פטיסייר, עוגיית בצק פריך ופיסטוק

מריטוצי taster's choice – מאפה בריוש איטלקי ממולא בקרם קפה של NESCAFÉ taster's choice (16 ₪ )

עוד יימכרו בחנויות כחלק מהקולקציה החגיגית הסופגניות האהובות במילוי ריבה (8 ₪), קרם ריבת חלב, קרם פטיסייר וקרם שוקולד בלגי (11 ₪) שאין חג בלעדיהם. את המוצרים ניתן לרכוש בחנויות "ביסקוטי" או בהזמנה טלפונית בכל חלקי הארץ. כל מוצרי הקונדיטוריה הינם כשרים בהשגחת בד"צ בית יוסף.

גולדיס

רשת גולדיס, המותג הוותיק לאוכל יהודי מוקפד ומנחם, משיקה קולקציית חג חנוכה מיוחדת לשנת 2025, המשלבת בין מסורת יהודית מרגשת לבין יצירתיות קולינרית עכשווית. גם השנה גולדיס שומרת על סטנדרטים גבוהים במיוחד, חומרי גלם איכותיים, הכנה ביתית מוקפדת וכשרות בד"ץ העדה החרדית.

לאחר הצלחה מסחררת בשנים האחרונות, גולדיס משיקה מחדש סופגניות פרימיום בשריות ועסיסיות בעבודת יד שכבשו את ישראל: החדשה ביותר, סופגניית השניצל דובאי יצירת פופ חדשנית, שניצל דק ופריך עטוף קדאיף, מוגש על סופגנייה עם נגיעות פיסטוק ורוטב שוקולד. שילוב לאמיצים ולחובבי הפיוז’ן.

סופגניית אסאדו סופגנייה אוורירית ורכה, ממולאת באסאדו מפורק שבושל שעות בבישול איטי והפכה לאייקון שלקוחות רבים מחכים לו מדי שנה. סופגניית שווארמה ירושלמית, סופגניית רוסטביץ בקר מעושן, סופגניית חזה הודו חרדל ודבש, סופגניית בשר מפורק, סופגניית כבד קצוץ וריבת בצל, סופגנייה ונקניקייה. מחיר – 25 ₪ ליחידה.

הסופגניות היו אווריריות וטעימות במיוחד, ומעל הכל המילויים היו טעימים ולא צפויים.

בנוסף, גולדיס מציעה מגוון סופגניות מתוקות עם מילויים וטופים מפתיעים, מחיר – 14 ₪ ליחידה. לדוגמא: סופגניית שוקולד דובאי; סופגניית לימונענע ומרנג ; סופגניית וניל פטל ; סופגניית תפוחים וקראמבל ; סופגניית סופלה ; סופגניית טירמיסו ; סופגניית מלבי וקוקוס קלוי ; סופגניית ריבת תות קלאסית ועוד.

לצד הסופגניות, גולדיס משיקה מגוון לביבות טריות מתפוח אדמה קלאסי ועד גרסאות ירק עשירות. כולן מוכנות מדי יום, נארזות בקפידה ומתאימות לשולחן חג, למשרד או למסיבה משפחתית.

מגשי אירוח חגיגיים כולל שילובי סופגניות מתוקות ומלוחות, לביבות, אנטיפסטי, דיפים ועוד. מארזי מתנה ממותגים לעובדים חגיגיים, מרהיבים וסופר שימושיים, עם מגוון מוצרים מובחרים מבית גולדיס.

בנוסף, מוצעים מארזים מעוצבים ברוח החג, המתאימים כמתנות ללקוחות, משפחות או צוותי עובדים.

ביגה

רשת קפה ביגה, הידועה במטבח האיכותי והבריא שלה, ומציע מגוון רחב של מאפים טריים הנאפים במקום, משיקה לרגל חג החנוכה סופגניות אפויות, ללא גלוטן, כשרות למהדרין, במילוי עשיר של ריבת חלב נימוחה או ריבת תות בטעם בייתי.

הסופגניות מגיעות במארז חגיגי, המיועד לרכישה הביתה, כולל סופגניות איכותיות הנאפות במקום ומיוצרות ממרכיבים מוקפדים, ללא קמח חיטה וללא טיגון, כך שאפשר להנות מהחג בטעם מתוק ובריא יותר.

מארז הסופגניות החדש של ביגה נותן מענה לשוחרי הבריאות, לצליאקים ולכל מי שמעדיף מאפה חגיגי, לא מטוגן וללא גלוטן.

מחיר לצרכן: מארז ספוגניות במילוי ריבת חלב או תות: 45 ₪, כשרות: כשר למהדרין, להשיג ברשת קפה ביגה בכל רחבי הארץ.