ראש מיזם 929 הרב בני לאו, שיתף היום כי הוא נמצא בנקודה לה הוא חיכה במשך עשרות שנים, ומבקש את עזרת הציבור במציאת שם

ראש מיזם 929 הרב בני לאו , שיתף היום כי הוא נמצא בנקודה לה הוא חיכה במשך עשרות שנים, ומבקש את עזרת הציבור במציאת שם.

הרב לאו כתב: "אני עומד רגע לפני הגשמת חלום של 40 שנה של לימוד תורה: פתיחת מקום חדש שמטרתו להפיץ את כל התורה שלמדתי.

זה הולך להיות מרכז שהוא גם וירטואלי (באתר ובזום) וגם פיזי (לשיעורים ואירועים). דילמה הגדולה: חסר רק שם".

הרב לאו סיפר: "כבר שבועות אני לא מצליח להתכנס לשם אחד. עלו רעיונות כמו 'הקלויז', 'פני אדם' או 'בכול'. אני מאוד אשמח לשמוע את חכמת ההמונים – מה אתם אומרים על הרעיונות שעלו? יש לכם רעיונות אחרים לשם שיכול להכיל את כל זה ולשקף את השליחות?".