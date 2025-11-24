ראש מיזם 929 הרב בני לאו, שיתף היום כי הוא נמצא בנקודה לה הוא חיכה במשך עשרות שנים, ומבקש את עזרת הציבור במציאת שם.
הרב לאו כתב: "אני עומד רגע לפני הגשמת חלום של 40 שנה של לימוד תורה: פתיחת מקום חדש שמטרתו להפיץ את כל התורה שלמדתי.
זה הולך להיות מרכז שהוא גם וירטואלי (באתר ובזום) וגם פיזי (לשיעורים ואירועים). דילמה הגדולה: חסר רק שם".
הרב לאו סיפר: "כבר שבועות אני לא מצליח להתכנס לשם אחד. עלו רעיונות כמו 'הקלויז', 'פני אדם' או 'בכול'. אני מאוד אשמח לשמוע את חכמת ההמונים – מה אתם אומרים על הרעיונות שעלו? יש לכם רעיונות אחרים לשם שיכול להכיל את כל זה ולשקף את השליחות?".
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
0 דיונים
דני
נראה כמו מהלך שיווקי16:33 24.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ירושלמית
השלב הבא תתרמו16:33 24.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
תחכמוני
המרכז הארצי לאפיקורסות16:39 24.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
תחכמוני
המרכז הארצי לאפיקורסות16:40 24.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ציוני
"רחמנות הטיפשים"17:13 24.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ציוני
"רחמנות הטיפשים"17:13 24.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
תחכמוני
המרכז הארצי לאפיקורסות16:40 24.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
תחכמוני
המרכז הארצי לאפיקורסות16:39 24.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ירושלמית
השלב הבא תתרמו16:33 24.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דני
נראה כמו מהלך שיווקי16:33 24.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר